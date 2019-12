Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci torna in prima serata su Rai3 con nuove inchieste e servizi da non perdere. Ecco tutte le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata di questa sera, lunedì 2 dicembre 2019.

Report su Rai3: le anticipazioni di lunedì 2 dicembre 2019

Lunedì 2 dicembre 2019 alle ore 21.20 andrà in onda una nuova puntata Report, il programma di inchieste coordinate e introdotte da Sigfrido Ranucci . Come sempre il programma sarà trasmesso su Rai3 e in contemporanea sulla piattaforma online Raiplay.

La prima inchiesta si chiama “Alla faccia del bicarbonato di sodio” e rivela dei dati davvero agghiaccianti. Solo nell’anno 2017 l’industria chimica in Italia ha scaricato in mare ben 4,18 tonnellate di arsenico, 5,96 tonnellate di cromo, 13 tonnellate di benzene e innumerevoli altri inquinanti, molto spesso anche autorizzati con deroga dal governo. La domanda sorge spontanea: chi era chiamato a controllare nel corso di questi due anni che le sostanze scaricate in mare non fossero nocive per i cittadini e i lavoratori?

Per questo motivo le telecamere di Report sono arrivate fino alle spiagge caraibiche di Rosignano Solvay per capire qual è il prezzo che paghiamo per produrre il famoso bicarbonato di sodio. La Solvay è un’azienda con diversi stabilimenti presenti sul territorio italiano, ma in Piemonte è stata condannata in appello per disastro ambientale per via di un pesante inquinamento da Pfas. L’azienda ha già rimpiazzato lo pfas con un’altra sostanza, ma quest’ultima è pericolosa oppure no?

Report, le inchieste di stasera: “Stato analogico” e “Monopattini no”

La seconda inchiesta della serata si intitola “Stato analogico“. Stando ai dati di alcuni stati Europei come Inghilterra, Spagna e Olanda, l’80% dei cittadini nel corso del 2018 si sono confrontati con la pubblica amministrazione tramite l’utilizzo di servizi digitali. In Italia le cose sono ancora indietro con uno sconcertante 40% che ci rende uno degli ultimi paesi insieme alla Grecia. Le risorse ci sono ma non sono sfruttate e questo è un male, visto che rimpiazzando i datacenter delle singole amministrazioni con un centro elaborazione dati centrale di ultima generazione si potrebbero risparmiare ben 2 miliardi di euro in soli 4 anni.

Infine l’inchiesta “Monopattini no” che parla del recente decreto approvato dal Ministero dei Trasporti che ha dato l’ok per l’avvio della sperimentazione nelle città italiane di nuovi mezzi di micromobilità tra cui spicca il monopattino elettrico. Il decreto però è rivolto solo alle singole regioni che decidono di partecipare, ma viene da chiedersi “perchè non fare una legge chiara per tutti?”.