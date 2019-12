Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci torna in prima serata Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata di questa sera, lunedì 16 dicembre 2019.

Report Rai stasera, lunedì 16 dicembre 2019: orario e temi della puntata

Lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 21.20 nuovo appuntamento con Report, il programma di inchieste presentate da Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai3 e in contemporanea su Raiplay.

Una delle inchieste della puntata di questa sera è “Muto come un pesce” dedicata al mondo del mare e degli oceano oramai sempre più poveri di riserve ittiche. I pescherecci commerciali e industriali continuano ad impoverire i nostri mari, ma a peggiorare la situazione si mette anche la pesca illegale che va a intaccare le aree marine protette, ma anche i giovani esemplari di pesci che non riescono più a riprodursi.

Tutto ciò crea una situazione davvero allarmante: il pesce pescato non è in grado di soddisfare le richieste del mercato con la conseguenza che ben il 50% del pesce che arriva sulle nostre tavole è allevato. Il pesce allevato però pone una serie di interrogativi circa il mangime, gli antibiotici e gli additivi sintetici e ad alto contenuto di grasso.

Report, le inchieste di stasera

Tra le altre inchieste della puntata di lunedì 16 dicembre c’è anche quella dedicata alla città di Venezia, recentemente finita sott’acqua con disagi e danni alla città. Nelle ultime settimane, infatti, la Serenissima è stata sommersa d’acqua con disagi enormi secondi solo a quelli della storica inondazione del 1966.

Per questo motivo le telecamere di Report sono tornate in città per cercare di capire se questa calamità poteva essere evitata e soprattutto se i cittadini erano stati avvisati. La situazione dovrebbe però in futuro cambiare grazie alla messa in funzione del Mose, il sistema di 79 paratoie costato finora 5,4 miliardi e che dovrebbe essere consegnato nel 2021. Cambierà qualcosa?

A pochi giorni dal Natale, si parlerà anche di regali con l’inchiesta “Pacco Regalo“. Tra i regali più diffusi di quest’anno ci sono i pacchetti viaggio, ma cosa si nasconde dietro questa idea regalo? Per questo motivo quelli di Report hanno deciso di acquistarne uno e sono arrivati alla conclusione che acquistandoli si può contribuire in maniera indiretta e inconsapevole a finanziare un progetto politico.

L’ultima inchiesta è “Ci vuole un fisico bestiale” dedicata al mondo delle palestre. In Italia ci sono ben 8000 palestre capaci di muovere un giro di affari del valore di 23 miliardi di euro. Il problema è che solo alcuni di loro sono registrate presso la camera di commercio come attività commerciali. Molte, infatti, sono per lo Stato società o associazioni senza scopo di lucro e in quanto tali hanno diritto a notevoli sgravi fiscali. E’ tutto in regola?

Report puntate e repliche

Per vedere le repliche di report o le puntate intere basta andare sul sito raiplay o scaricare la nostra app gratuita superguidatv, dove all’interno troverete la sezione ondemand con tutte le puntate della trasmissione di Rai 3.