Lunedì 18 novembre 2019 alle ore 21.20 andrà in onda Report, il programma di inchieste coordinate e introdotte da Sigfrido Ranucci e trasmesse in contemporanea su Rai3 e su Raiplay.

La prima inchiesta dal titolo “Infiltrato Speciale” porta la firma di Paolo Mondani. Sono tantissimi gli italiani che sono stati spiati in modo abusivo da un trojan di Stato. Si tratta di un semplice errore oppure c’è un errore nell’intero sistema delle intercettazioni telematiche? Ma soprattutto cosa è cambiato nel corso degli ultimi anni in ambito cybersecurity?

Oramai tantissimi governi in tutto il mondo utilizzano spyware e malware sia per colpire oppositori politici, giornalisti che per sorvegliare i cittadini. Per l’occasione Report ha fatto un lavoro di analisi circa la legislazione corrente di alcuni paesi in Europa e nel resto del mondo. Non solo, si è analizzata anche la nostra legislazione: dal “Decreto Orlando” sino alla “Spazzacorrotti” del ministro Alfonso Bonafede. Sul finale l’incontro con alcuni esperti del settore per cercare di capire chi e perchè hanno comprato la nostra privacy in nome della sicurezza.

La seconda inchiesta, invece, si chiama “Dammi il 5” ed è a cura di Lucina Paternesi. In Cina è stato ufficialmente lanciato il 5G. Con il passare degli anni la tecnologia si è fatta sempre più avanzata e moderna e da qui a 20 anni a consegnare le merci ci saranno dei corrieri-robot, l’ultima frontiere della news era! Non solo, c’è chi ipotizza che tra pochi anni si potranno manovrare gru a chilometri e chilometri di distanza oppure sarà possibile operare un paziente a distanza. Da Shangai la Cina ha lanciato il 5G battendo in termini di tempi gli Stati Uniti d’America. Il 5G presto dovrebbe arrivare anche in Italia con le aziende Huawei e Zte. In realtà in tanti si domandano: quali sono i rischi del 5G?

Infine la terza e ultima inchiesta della puntata di lunedì 18 novembre 2019 è “Casa e Caserma” di Chiara De Luca. La Cassazione con una sentenza storica ha condannato il ministero della Difesa al pagamento dell’Imu sugli immobili ad uso abitativo. Una sentenza che apre così ad uno scenario inedito visto che gli immobili appartenenti alla Difesa e utilizzati dal personale miliare superano i 16 mila. Numeri da capogiro che pongono una sola domanda: il ministero della Difesa quanto dovrebbe versare nella casse degli altri Comuni?