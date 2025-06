Torna l’appuntamento con Report, il programma di giornalismo di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata di stasera, domenica 29 giugno 2025 su Rai3.

Domenica 29 giugno 2025 dalle ore 20.30 va in onda una nuova puntata di Report, il programma di inchieste presentato da Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai3. Tra le inchieste di questa sera “Assalto alla Corte” di Danilo Procaccianti, con la collaborazione Goffredo De Pascale ed Eleonora Numico. La Corte dei conti è la più antica istituzione italiana creata Cavour per verificare che i soldi pubblici venissero spesi bene. Si tratta di un organo di rilievo costituzionale che svolge funzioni di controllo e giurisdizionali in materia di contabilità pubblica. Tutto è destinato a cambiare dopo l’approvazione della riforma, attualmente al vaglio del Senato. La nuova riforma prevede un indebolimento dei poteri della magistratura contabile “trasformata in un enorme ufficio burocratico” impegnato principalmente nel consenso preventivo.

La seconda inchiesta è “Vino divino” di Emanuele Bellano con la collaborazione di Raffaella Notariale e Carmen Baffi. Il Gambero Rosso è il gruppo editoriale che si occupa di vino e pubblica ogni anno una guida in cui recensisce quelli che vengono definiti i migliori vini d’Italia. In realtà molte cantine di vino pagano ingenti somme di denaro al Gambero Rosso attraverso pacchetti commerciali e pubblicitari. L’editore del Gambero Rosso, Paolo Panerai, è titolare di una rinomata cantina toscana che vende grandi vini di pregio. Report, tramite alcune informazioni esclusive, ha scoperto che questa cantina acquista e imbottiglia ingenti quantità di vino sfuso dal commerciante toscano Cantine Borghi.

Ma non finisce qui, visto che la tra inchieste della puntata di domenica 29 giugno 2025 di Report c’è anche “Senato al bando” di Carlo Tecce e Lorenzo Vendemiale. Il Senato della Repubblica è un’istituzione preziosa, di cui prendersi cura non solo politicamente ma anche proprio materialmente. I servizi di manutenzione dei 12 edifici del Senato valgono oltre 20 milioni di euro. “Report” ha scoperto, però, che l’ultima gara per affidarli non è stata una grande prova di efficienza e trasparenza da parte delle istituzioni: in fase di valutazione si è scoperto che la società che aveva vinto – di proprietà di un imprenditore la cui fitta rete di relazioni arriverebbe fin dentro Palazzo Madama – non aveva poi fornito tutta la necessaria documentazione per vedersi assegnata la gara.

Infine l’inchiesta “I generosi” di Manuele Bonaccorsi e Chiara D’Ambros, con la collaborazione di Madi Ferrucci. Si parla di Ucraina e del sostengo finanziario siglato ed accordato dall’Unione Europea e il Fondo monetario internazionale che hanno stanziato miliardi di prestiti a Kyiv ma in cambio chiedono liberalizzazioni, privatizzazioni, riduzione della spesa pubblica. La finalità è rendere l’Ucraina appetibile agli investimenti privati, anche grazie a un basso costo del lavoro.

