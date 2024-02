Report, il programma di giornalismo di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci torna in prima serata su Rai3. Ecco tutte le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata di stasera, domenica 28 gennaio 2024 su Rai3.

Report stasera su Rai3, le inchieste del 4 febbraio 2024

Domenica 4 febbraio 2024 dalle ore 20.55 appuntamento con una nuova puntata di Report, il programma di inchieste presentato da Sigfrido Ranucci su Rai3. Durante la puntata del programma che, ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv, spazio a nuove inchieste e temi di strettissima attualità. La prima inchiesta della serata è “Scudi incrociati” di Luca Bertazzoni, con la collaborazione di Marzia Amico. L’inchiesta racconta l’eredità politica e morale del partito fondato da De Gasperi, ma racconta anche il mistero dei 500 immobili della Democrazia Cristiana che sono stati venduti per ripianare i debiti del partito.

La seconda inchiesta è “Lago in cantiere” di Rosamaria Aquino con la collaborazione di Marzia Amico. Al centro dell’inchiesta il lago di Garda diventato negli ultimi anni un fiorire di cantieri edili. Dopo la cancellazione del progetto del ponte sospeso di Costermano sul Garda per l’assenza di caratteristiche geomorfologiche visto che il terreno è fragile e non avrebbe retto. Procede, invece, il progetto di una ciclovia, che dovrebbe abbracciare tutte e tre le regioni intorno al Garda. Con un biker, le telecamere di Report percorrono la collina di Albisano, a Torri del Benaco (Vr), dove le strade sono cantieri aperti.

Report, i temi di stasera: domenica 4 febbraio 2024

Ma non finisce qui, nella puntata di stasera, domenica 4 febbraio 2024, di Report anche l’inchiesta “I signori dell’anello” di Chiara De Luca con la collaborazione di Eva Georganopoulou. Dal lago di Garda alla Puglia, per la precisione nel Salento tra i comuni di Nardò e Porto Cesareo dove c’è la pista di collaudo a forma di anello lunga quasi 13 km di proprietà del gruppo Porsche. Costruita negli negli anni ’70 dalla Fiat, è una struttura economicamente importante visto che genera un indotto di circa 10 milioni di euro. In tutti questi anni la convivenza con i cittadini è stata serena, ma le cose sono cambiate da quando la Porsche ha deciso di volere attuare un progetto di ampliamento del circuito. Per realizzare il progetto bisognerà abbattere un sito di importanza comunitaria in cui sono presenti due habitat prioritari.

Infine la quarta ed ultima inchiesta dal titolo “Quando la politica è di casa” di Antonella Cignarale con la collaborazione di Paola Gottardi. Il caro affitto è sotto gli occhi di tutti, ma non in tutte le città. A Vienna per esempio l’obiettivo sin dal 1923 è quello di costruire case, fittarle senza generare profitto, ma coprendo i costi di mantenimento degli edifici. Un progetto che genera risultati ottimi per gli affittuari e proprietari con prezzi concorrenziali e lontani anni luce da quelli italiani. Basti pensare che affitto di una casa municipale a Vienna può costare 6,67 euro al mq, escluse le tasse, e un appartamento di 50 mq può costare meno di 600 euro, comprese le spese di manutenzione dell’edificio!

