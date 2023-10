Torna Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai3. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, domenica 22 ottobre 2023.

Domenica 22 ottobre 2023 dalle ore 20.55 appuntamento su Rai 3 con una nuova puntata di Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci torna al timone della squadra del programma di inchieste con tanti nuovi temi di attualità. La prima inchiesta dal titolo “Il testamento” a cura di Luca Bertazzoni in collaborazione con Marzia Amico è incentrata sul patrimonio ereditario di Silvio Berlusconi. Si parla di un’eredità di circa 4 miliardi e mezzo di euro. Come è stato suddiviso fra gli eredi e quali sono i nuovi assetti societari delle aziende di proprietà del Cavaliere?

Nel testamento di Silvio Berlusconi non è presente alcun riferimento ai 90 milioni di euro di debito di Forza Italia. Il partito di Forza Italia presenta due fideiussioni di Silvio e Paolo Berlusconi per un totale di 7 milioni di euro. L’inchiesta di Report indaga sui lasciati del Cavaliere soffermandosi anche sull’eredità destinata alla compagna Marta Fascina e a Marcello Dell’Utri, ex senatore di Forza Italia. Spazio poi ad un altro “presunto” testamento che Berlusconi avrebbe lasciato a un imprenditore torinese residente in Colombia.

Non solo, nella puntata di domenica 22 ottobre 2023 Report si occupa anche dell’inchiesta “Garda Real Estate” a cura di Rosamaria Aquino in collaborazione con Marzia Amico, si viaggia a Costermano sul Garda. Al centro del dibattito il grande ponte tibetano sospeso da oltre 300 metri inaugurato ad Agosto 2019 che unisce la località di Pai di Sopra con Crero, in piena Val Vanzana. Un luogo diventato tra i più visitati d’Italia con migliaia di curiosi e turisti pronti ad attraversarlo. Per far fronte alla grande richiesta sono stati creati parcheggi, alberghi vista lago, campeggi, ma presto anche aree attrezzate e giochi sull’acqua. Una situazione che potrebbe degenerare con boschi che diventano edificabili, ville hollywoodiane a pochi metri da un cimitero protetto da due Stati. Cosa si può fare per mantenere un equilibrio tra interventi urbanistici e tutela del territorio?

Tra le inchieste della serata anche “L’appuntamento” di Chiara De Luca, in collaborazione con Eva Georganopoulou in cui si parla dei lunghissimi tempi d’attesa per il rilascio del passaporto. Con l’entrata in vigore della Brexit c’è stato un boom di richieste di passaporti che ha mandato in tilt il sistema di prenotazione. Per ricevere un appuntamento per il rilascio di un passaporto sono previsti anche 7-8 mesi di attesa. Diversi comuni per fronteggiare l'”emergenza” hanno deciso di organizzare degli open day, mentre sono migliaia i cittadini disperati che hanno deciso di affidarsi ad agenzie che stanno cavalcando l’onda creando un nuovo business. Infine l’inchiesta “Il sottosegretario sbadato” di Manuele Bonaccorsi e Federico Marconi sulla collezione d’arte della famiglia Agnelli è composta da 636 capolavori dell’arte moderna e contemporanea.

