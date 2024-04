L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria entra nel vivo con la sesta puntata trasmessa in prima serata su Canale 5. Cosa succederà durante la sesta puntata? Non solo il verdetto del televoto, ma anche il ritiro di Pietro Fanelli e gli scontri tra i naufraghi oramai stremati dalla fame. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata di stasera, lunedì 29 aprile 2024.

Isola dei Famosi 2024 stasera su Canale 5, la diretta della sesta puntata del 29 aprile: conduttore, inviato e opinionisti

Lunedi 29 aprile 2024 dalle ore 21.35 va in onda la sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2024 condotta Vladimir Luxuria. In studio accanto alla conduttrice ritroveremo i due opinionisti: Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Dall’Honduras, invece, nel ruolo di inviata Elenoire Casalegno.

Durante la puntata si parlerà della scelta di Pietro Fanelli di abbandonare l’Isola. Il “poeta” dopo aver trascorso 3 giorni in solitaria ha deciso di lasciare il reality. Non solo non ha portato a termine la missione richiesta da Vladimir Luxuria, ma anche ha anche utilizzato le pergamene fornite per la stesura di versi per accendere il fuoco. Intanto sulla playa crescono le tensioni tra i naufraghi alle prese con la fame. In particolare il leader Artur è stato fortemente criticato dai compagni.

Isola dei Famosi 2024, eliminati e nomination del 29 aprile. Ci saranno concorrenti eliminati?

Durante la sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2024 scopriremo anche il nome del terzo concorrente naufrago eliminato. Chi vuoi eliminare tra Khady Gueye, Sonny Olumati,Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi e Joe Bastianich?

Stando ai sondaggi e alle proiezioni il naufrago più salvato e votato dal pubblico è Joe Bastianich con il 40% delle preferenze seguito da Khady Gueye con il 20%. Terzo posto per Daniele Radini Tedeschi e Rosanna Lodi con il 16,22%. Ultima posizione per Sonny Olumati che racimola solo il 7% e rischia grosso. Sarà lui il concorrente naufrago eliminato?

Isola dei Famosi 2024, dove seguirlo in tv e streaming

L’Isola dei Famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria, inizialmente è andato in onda con il doppio appuntamento settimanale il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Qualcosa è cambiato, complice anche le festività del 25 aprile, con il programma che è previsto al momento solo il lunedì in prime time su Canale 5.

Il pubblico e i fan del reality show possono seguire le avventure dei concorrenti naufraghi de L’Isola dei Famosi anche in streaming su app e sito di Mediaset Infinity. Non solo, la replica della puntata sarà trasmessa il martedì sera su Mediaset Extra.