Domenica 21 gennaio 2024 dalle ore 20.55 torna l’appuntamento con Report, il programma di inchieste presentato da Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai3. Durante la puntata del programma che, ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv, spazio a nuove inchieste e temi di strettissima attualità. La prima inchiesta dal titolo “Vizi Capitali“, a cura Daniele Autieri con la collaborazione di Federico Marconi, racconta come sono cambiati in questi anni gli equilibri criminali nella capitale d’Italia. La vita post Covid-19 ha visto crescere gli acquisti di attività commerciali nel centro di Roma.

A primeggiare nella zona del centro storico, per intenderci tra piazza Navona e Campo de’ Fiori, sono gruppi di imprenditori albanesi. Alle spalle di ciò la ‘ndrangheta e in particolare la cosca Alvaro che dal 2008 in poi ha accresciuto la sua presenza nella capitale arrivando anche siglare contatti con politici di primo piano. Nonostante il lavoro del Tribunale delle misure di prevenzione che ha sequestrato diversi locali legati ad attività mafiose, nella capitale ’80% dei ristoranti nel centro di Roma sono controllati dalla criminalità organizzata.

Report, i temi di stasera: domenica 21 gennaio 2024

Nella puntata di stasera di Report, domenica 21 gennaio 2024, spazio alla seconda inchiesta, invece, dal titolo “L’intoccabile” a cura di Carlo Tecce e Lorenzo Vendemmiale si occupa del senatore Maurizio Gasparri e del suo ruolo in Cyberealm, società che opera nel settore della cyber security. La scorsa inchiesta è finita sul tavolo della giunta delle Elezioni che ha deciso che il duplice ruolo non crea incompatibilità. Come è stato salvato Gasparri?

Infine l’inchiesta “Guida il sole” di Michele Buono con la collaborazione di Alessandro Spinnato. A Siracusa i ragazzi di Futuro Solare, studenti di ingegneria a Palermo e a Catania e degli istituti tecnici di Siracusa, progettano e producono prototipi di automobili elettriche che si alimentano con la propria carrozzeria fatta di pannelli fotovoltaici. Archimede 2, la loro ultima invenzione, è stata presentata lo scorso ottobre al Bridgestone World Solar Challenge in Australia.

