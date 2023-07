Torna Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni e i temi al centro della puntata trasmessa stasera, lunedì 3 luglio 2023.

Report stasera su Rai3: orario e anticipazioni delle inchieste

Tutto pronto per una nuova imperdibile puntata di Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv presentato da Sigfrido Ranucci in prima serata Rai3. Lunedì 3 luglio dalle ore 21.15 appuntamenti in prima serata su Rai 3 e RaiPlay tante nuove inchieste. Si inizia con “La carne della discordia” di Giulia Innocenzi con la collaborazione di Lidia Galeazzo, Greta Orsi, Giulia Sabella che si occupa della carne a base cellulare.

L’Italia è il primo paese al mondo a vietare la vendita di questa carne dopo raccolta firme promossa dalla Coldiretti contro il “cibo sintetico”. Questo settore è in forte crescita nel resto del mondo, visto che dopo Singapore anche l’America ha approvato la vendita di pollo a base cellulare. Cosa succederà se la Commissione europea darà il via libera a questo prodotto? L’Italia potrà scegliere di vietarne l’importazione? Non solo: questa carne da laboratorio è sicura per la salutare? Dati alla mano le proiezioni delineano una crescita esponenziale entro il 2050 del consumo di carne. Cosa fare?

La seconda inchiesta è “Colorado a secco” realizzato da Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi. Nel corso degli ultimi mesi il Po, il fiume più grande d’Italia, si è quasi svuotato a causa dell’allarme siccità. Poi sono arrivate le alluvioni, le piogge torrenziali e i nubifragi per via del cambiamento climatico che riguarda non solo l’Italia e l’Europa, ma il resto del mondo. In America il fiume Colorado, tra i più famosi ed importanti al mondo, è sull’orlo del collasso a causa della siccità che lo ha colpito negli ultimi 20 anni. Le telecamere di Report sono partite alla scoperta di questo fiume che, nonostante tutto, continua a sopravvivere nel bel mezzo di un deserto.

La puntata di lunedì 3 luglio 2023 di Report prosegue poi con l’inchiesta “Risorse senza controllo” a cura di Bernardo Iovene con la collaborazione di Lidia Galeazzo e Greta Orsi. I 200 milioni stanziati dal Pnrr per interventi speciali per la coesione sociale saranno destinati : 114 in Puglia e 86 milioni nel resto delle regioni. Una parte dei fondi del Pnrr sarà assegnato anche alla regione Calabria dove, già dal 2010 in seguito alle rivolte dei migranti, sono stati stanziati decine di milioni di euro senza grandi risultati. Le telecamere di Report si sono recate nelle Marche dove il comune di Porto Recanati ha ricevuto più soldi di tutta la Calabria.

Questo e tanto altro nella nuova puntata di Report in onda lunedì 3 luglio 2023 in prima serata su Rai3.