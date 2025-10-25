Sigfrido Ranucci è pronto a tornare al timone di Report, il programma simbolo del giornalismo d’inchiesta in tv. Il giornalista e tutta la sua squadra indagano ancora una volta su società e politica nella nuova stagione 2025-2026. Scopriamo la data di partenza su Rai3 e le anticipazioni.

Report 2025-2026 torna su Rai3: quando inizia

Al via da domenica 26 ottobre 2025 dalle ore 20.30 la stagione 2025-2026 di Report, il programma di inchieste guidato da Sigfrido Ranucci su Rai3. Una nuova edizione che arriva a pochi giorni dal terribile attentato subito dal giornalista e conduttore accanto alla sua abitazione a Pomezia. Il volto di Report ha annunciato negli studi del programma “In mezz’ora”, condotto da Monica Maggioni, la data di inizio delle nuove inchieste di Report sottolineando: “la prossima puntata 26 ottobre Report ripartirà con il solito sguardo. Il messaggio era chiaro chi ha messo l’ordigno conosceva le mie abitudini. Ho pensato fosse una bombola del gas inizialmente poi sono scesa e ho visto la macchina. Noi tocchiamo talmente tanti interessi e centri di potere che è impossibile capire l’origine, credo sia qualcuno legato alla criminalità, non credo nei mandanti politici”.

Non solo, Ranucci ha aggiunto: “tuttavia è possibile pensare che a qualcuno faccia comodo intimidirci, abbiamo delle puntate molto delicate che ci attendono, anche se non posso escludere che si riferiscano a qualche inchiesta del passato“. Nonostante questo gravissimo attentato, Ranucci è pronto con tutta la sua squadra di giornalisti alla nuova stagione di Report: “adesso lasciamo agli inquirenti le indagini. Mia figlia ha avuto una legittima crisi di pianto: i miei famigliari sono abituati da anni, non ho mai voluto pubblicizzare nulla degli avvertimenti che ci sono stati nel passato. La squadra di Report non ha paura e continuerà a raccontare la pancia del Paese senza indietreggiare“.

Sono state numerose le voci che alla manifestazione "Viva la stampa libera!" hanno espresso la propria solidarietà e il proprio supporto al giornalista e conduttore di #Report per quanto accaduto la settimana scorsa. Noi vi aspettiamo domenica dalle 20.30 su #Rai3 pic.twitter.com/FK0L0wZled — Report (@reportrai3) October 23, 2025

Report con Sigfrido Ranucci su Rai3: novità ed anticipazioni della nuova stagione

L’edizione 2025-2026 di Report su Rai3 inizia con “Lab Report”, un laboratorio aperto ai giovani giornalisti di inchiesta e un nuovo punto di vista proposto da Sigfrido Ranucci che ha scelto di dare vita a un progetto ideato insieme a Franco Di Mare, morto il 17 maggio di un anno fa. A seguire come sempre le grandi inchieste, cuore pulsante del programma. Tra le inchieste al centro della prima puntata di domenica 26 ottobre 2025 c’è “Piccoli Trump crescono” a cura di Giorgio Mottola con la collaborazione di Greta Orsi.

A seguire poi l’inchieste “A noi!” di Luca Bertazzoni, con la collaborazione di Marzia Amico, Samuele Damilano ed Eleonora Numico. Per “Lab Report”, invece, c’è Andrea Tornago che propone “Porcini nostrani”.

L’appuntamento con Report è la domenica in prima serata su Rai3.