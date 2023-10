Al via la nuova stagione di “Report“, il programma di inchieste presentato da Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai3. Una nuova edizione che presenta una serie di novità: a cominciare dalla fascia oraria, visto che il programma andrà a sostituire “Che tempo che fa” di Fabio Fazio. Ecco tutte le anticipazioni della prima puntata.

Report 2023 torna stasera su Rai3: quando in tv

Domenica 8 ottobre 2023 dalle ore 20.25 appuntamento con la nuova stagione di Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Al timone come sempre Sigfrido Ranucci coadiuvato da tutta la squadra di Report chiamati quest’anno nel difficile compito di occupare lo spazio televisivo che per tanti anni è stato di “Che tempo che fa” di Fabio Fazio. Proprio il padrone di casa dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha precisato: “è una bella scommessa. Noi ce la metteremo tutta per non

farlo rimpiangere. Certo, è un contesto completamente diverso: magari il pubblico della domenica ha un po’ più voglia di rilassarsi che di affrontare l’attualità. Cercheremo di conquistare anche loro“.

Tra le novità di questa stagione c’è non solo la collocazione oraria, ma anche una partenza anticipata e un programma che si allunga rispetto al passato. “Non siamo mai

partiti così presto, già a inizio ottobre. E poi avremo 40 minuti in più a puntata. Insomma, “Report” continua a crescere”. Ma passiamo alla anticipazione della prima puntata del programma ideato da Milena Gabanelli e da sei anni curato e condotto da Sigfrido Ranucci. Al centro della puntata di stasera diverse inchieste. La prima è “Non sono una santa”, curata da Giorgio Mottola con la collaborazione di Greta Orsi e dedicata alla società della ministra Daniela Santanchè.

Federica Bottiglione non è stata l’unica dipendente di Visibilia ad aver lavorato in cassa integrazione a zero ore e l’amministratore lo sapeva: gli audio esclusivi. Ne parliamo questa sera alle 20.55 su #Rai3👇 pic.twitter.com/CRftRFI81c — Report (@reportrai3) October 8, 2023

Report 2023, le inchieste di stasera: domenica 8 ottobre

L’inchiesta “Non sono una santa” si occupa del caso di Daniela Santaché e della sua azienda Visibilia. Durante la puntata saranno trasmessi audio esclusivi su altri dipendenti di Visibilia che avrebbero lavorato nonostante fossero in cassa integrazione a zero ore. Spazio poi alla seconda inchiesta “All’origine del potere dei La Russa” di Giorgio Mottola, con la collaborazione di Greta Orsi e la consulenza di Marco Bova. La famiglia La Russa continua a detenere potere in Sicilia. Oltre al presidente del Senato Ignazio La Russa, a Paternò, capitale dell’impero politico e finanziario de La Russa, questa cittadina si è aggiudicata il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, un parlamentare e un consigliere del Csm. Report indaga sulle origini del potere e della ricchezza della famiglia La Russa.

Infine la terza ed ultima inchiesta dal titolo “Ultima fermata” curata da Danilo Procaccianti, con la collaborazione di Goffredo De Pascale e Norma Ferrara. Al centro dell’inchiesta gli incidenti sulle linee ferroviarie di Viareggio, Pioltello, Bressanone costati la vita a decine di persone. L’appuntamento con Report è tutte le domeniche sere dalle 20.25 su Rai3.