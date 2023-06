Nuovo appuntamento oggi mercoledì 28 giugno 2023, con la soap spagnola Un Altro Domani. Nella puntata odierna Julia propone a Leo di tornare a vivere da lei, ma l’uomo sembra indeciso. La festa organizzata da Linda per la riapertura del Rio Club si rivela un fallimento. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.