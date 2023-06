Nuovo appuntamento oggi sabato 10 giugno 2023 con la soap turca Terra Amara. Nella puntata odierna la testimonianza di Demir vanifica gli sforzi degli avvocati per far uscire Züleyha di prigione. Una lite tra Demir e Yilmaz anticipa la fine dell’udienza ed entrambi vengono arrestati. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.