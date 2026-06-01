Rental Family – Nelle vite degli altri, film con Brendan Fraser come protagonista, è arrivato da pochissimo su Disney+. Distribuito da Searchlight Pictures, è co-scritto e diretto dalla regista giapponese Hikari. La pellicola ha debuttato a settembre 2025 al Toronto International Film Festival, ed è arrivato in anteprima in Italia alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma. Intimo e delicato, di seguito vi raccontiamo un po’ di più su questo film.

Rental Family – Nelle vite degli altri: il dolcissimo film con Brendan Fraser arriva su Disney+

Il film è una vera carezza per l’anima. La storia segue Phillip, un attore americano trasferitosi da anni in Giappone. Dopo piccoli ruoli e una carriera in stallo, viene avvicinato dal capo di una Rental Family, un’agenzia che fornisce attori per impersonare – a pagamento – alcune figure familiari o sociali, come un padre, un marito, un amico, un collega. Inizialmente riluttante, Philip decide poi di accettare, ritrovandosi in situazioni davvero particolari. Dall’amico con cui giocare alla PlayStation, al giornalista incaricato di intervistare un ex attore ormai dimenticato, o ancora al padre premuroso della piccola Mia, lentamente l’uomo entra nelle vite degli altri. Ma, come è ovvio che sia, uscirne diventerà sempre più complicato.

Rental Family – Nelle vite degli altri: tra solitudine e legami

Il film mette al centro la solitudine dei suoi personaggi. Da un lato Philip, un uomo occidentale che vive da anni in un paese in cui ancora fatica ad integrarsi, e che guarda frammenti di vita altrui negli appartamenti difronte casa sua. Dall’altro, le persone che si affidano alla Rental Family per colmare dei vuoti emotivi nelle loro vite. Un tema particolarmente delicato, che la regista tratta con estrema sensibilità, ricordando anche come in Giappone servizi simili esistano davvero, e possano assumere, in alcuni casi una funzione quasi terapeutica. Gi attori dell’agenzia infatti, anche solo con la loro presenza temporanea, offrono una forma di sostegno emotivo e conforto a coloro che li assumono.

La pellicola riflette così anche sul bisogno di connessione umana. Nonostante le differenze culturali, religiose o personali, Philip riesce comunque a stabilire dei legami inattesi e autentici, molto più profondi di quanto avrebbe immaginato. Infatti, lentamente, i personaggi aggiungono gradualmente colore alle loro vite.

Emblematica è anche la trasformazione dello spazio domestico dell’uomo: inizialmente buio e spoglio, col tempo si riempie dei regali di Mia, diventando sempre più caldo, colorato e vivo, proprio come la sua vita, che pian piano si rallegra e diventa più piena.

Conclusioni

In conclusione, Rental Family – Nelle vite degli altri, è un film emozionante, commovente e profondamente umano, che celebra l’importanza dei legami e del sostegno reciproco. In un mondo sempre più orientato all’individualismo sfrenato, questa pellicola ricorda la potenza delle connessioni umane, anche quando nascono in maniera meno convenzionale.

Con una dolcezza e sensibilità disarmante, esplora anche la forza dei ricordi, i rimpianti, la memoria, mostrando come il passato, anche a distanza di anni, possa continuare a modellare prepotentemente il presente.

Brendan Fraser, dopo The Whale, ruolo che gli è valso un Oscar nel 2024, torna nuovamente con una parte emozionante, confermando la sua grande versatilità attoriale. Il suo Philip è un uomo che ha perso qualcosa (e qualcuno) e che, attraverso le vite degli altri, prova a ricostruire non solo dei loro legami, ma anche se stesso.

Rental Family- Nelle vite degli altri è davvero un film catartico e corroborante per l’anima, che mostra come, attraverso quella che dovrebbe essere una finzione, si possa dare vita a legami autentici, sottolineando il bisogno istintivo della natura umana di connessioni sincere. È un dramedy ideale da vedere su Disney+ in una giornata alla ricerca di emozioni positive e fiducia negli altri.