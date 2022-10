Tutto pronto per il concerto – evento 070 di Renato Zero trasmesso in prima serata su Canale 5 questa sera. Si tratta di una grande feste realizzata dal cantautore in occasione del 70 anniversario di compleanno e per celebrare anche i 55 anni di carriera. Scopriamo tutti gli ospiti, le anticipazioni e la scaletta della serata del 26 ottobre.

Renato Zero dal Circo Massimo approda su Canale 5 con 070

Una grande festa in musica per celebrare il genio senza tempo di Renato Zero. 070, dopo aver conquistato il Circo Massimo di Roma, arriva in prima serata con due imperdibili appuntamenti trasmessi mercoledì 26 ottobre e 2 novembre in esclusiva assoluta su Canale 5. Due serate evento per festeggiare i 70 anni di vita e i 55 di carriera di uno dei maestri e cantautori più bravi della musica italiana. Il filo conduttore è l’emozione, quell’emozione che ha reso possibile un sold out dietro l’altro in uno dei tempi della musica live.

Per l’occasione Mediaset ha voluto raccontare un grande viaggio alla scoperta del mondo di Renato Zero, artista unico e poliedrico capace di conquistare con le sue canzoni diverse generazioni. Uno spettacolo unico impreziosito dalla presenza di una band di 7 musicisti, 8 coristi, 23 ballerini e un’orchestra sinfonica di 50 elementi.

070, tutti gli ospiti di Renato Zero

Per l’occasione Renato Zero non è da solo, visto che sul palcoscenico l’hanno raggiunto amici e colleghi con cui ha condiviso anche un percorso artistico. Durante il primo appuntamento di 070 dal Circo Massimo, troveremo come ospiti: Stefano Bollani, Alex Britti, J-Ax, Jovanotti, Marco Masini, Paola Minaccioni, Fabrizio Moro, Morgan, Giorgio Panariello, Francesco Renga e Ron.

070 di Renato Zero: la scaletta del concerto

A seguire la possibile scaletta del concerto 070 di Renato Zero trasmesso in prima serata su Canale 5:

Vivo

Niente trucco stasera

Voyeur

Spiagge

Cercami

Morire qui

Nei giardini che nessuno sa

Magari

No mamma no / Svegliati / La rete d’oro / Tu che sei mio fratello / Questi amori / Uomo no (con Giacomo Voli e Sonia Mosca)

Resisti

Letti (con Serena Autieri)

Ancora qui

Vergognatevi voi

Dormono tutti (omaggio a Carla Fracci)

Mentre aspetto che ritorni

Il carrozzone (con Amedeo Minghi e Michele Zarrillo)

Mi vendo (Remix)

L’avventuriero

La favola mia

A braccia aperte

Fortuna

Fermati (con Stefano Bollani)

Fammi sognare almeno tu

Qualcuno mi renda l’anima

Il nostro concerto (cover Umberto Bindi, con Claudio Baglioni)

Amico (con Claudio Baglioni)

Spalle al muro (cover Mariella Nava)

Il jolly / Amando amando / Per non essere così / L’equilibrista (con Mario Biondi)

Triangolo (Remix)

Rivoluzione

Viaggia / Inventi / Fantasia / In apparenza / Amico assoluto (con Mariella Nava, Grazia di Michele e Rossana Casale)

Più su

I migliori anni della nostra vita

Fortunato

Il cielo