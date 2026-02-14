Leah Caldwell è una produttrice televisiva ambiziosa e brillante sul punto di realizzare il suo sogno professionale: diventare la prima donna a condurre il programma mattutino più seguito di New York, Better Day USA. Ha lavorato duramente per anni, sacrificando vita privata e relazioni sentimentali sull’altare della carriera. Quando finalmente sembra arrivato il momento della promozione, scopre che dovrà competere per la posizione con un candidato inaspettato: Jarrett Roy, il suo ex fidanzato che l’aveva tradita anni prima e che aveva abbandonato senza rimpianti.

Jarrett sostiene di essere cambiato radicalmente dopo aver letto Relationship Goals, bestseller del New York Times scritto dal pastore Michael Todd che offre consigli pratici su amore, matrimonio e sessualità da una prospettiva cristiana. Leah è scettica sulla presunta trasformazione dell’uomo – un tempo playboy incallito che le aveva spezzato il cuore – ma si trova costretta a leggere il libro per preparare un’intervista televisiva con l’autore. Nel frattempo le sue due migliori amiche trovano nel testo delle risposte alle loro tribolazioni sentimentali.

Relationship Goals: questione di obiettivi – recensione

Una rom-com pensata per il mercato streaming, in quest’occasione per Amazon Prime Video, e prodotta da DeVon Franklin, figura nota nell’ambiente hollywoodiano per il suo impegno nel produrre contenuti a base cristiana destinati principalmente al pubblico afroamericano. Relationship Goals è un film esplicitamente pensato per veicolare messaggi spirituali attraverso la struttura narrativa di una commedia romantica tradizionale, con tutti i pro (pochi) e (molti) contro del caso.

Ben presto infatti la retorica prende il sopravvento e le scelte dei personaggi diventano unicamente schiave di quanto scritto in quel volume, che riflette sulla fede adattandola alla vita di tutti i giorni. Non agiscono più per propria volontà, ma come succubi di una presenza superiore che impone loro il modo di credere e di pensare, facendo passare per idiota chiunque non si attenga alle sacre scritture. Alla base della sceneggiatura vi è il vero libro scritto dal pastore Michael Todd, che compare anche nei panni di se stesso come la moglie in veste autocelebrativa. Ed è inevitabile che l’operazione finisca per risultare invadente nei suoi marchiati sottotesti spirituali.

Il troppo che stroppia

L’intento proselitista è reso palese dalle sequenze in cui Todd tiene i suoi sermoni sulla natura delle relazioni sentimentali – complete di riferimenti biblici e consigli pratici su come “onorare Dio” nella vita di coppia – interrompendo il flusso narrativo della rom-com per inserire messaggi didascalici che suonano fuori luogo. È come se ogni tot il racconto si fermasse per ricordare allo spettatore che tutto questo non è soltanto una storia d’amore ma un mezzo per cercare di convertire una parte di pubblico.

Kelly Rowland – ex membro delle Destiny’s Child – è la protagonista, affiancata dall’interesse romantico / rivale interpretato dal rapper Method Man e da quelle amiche che risultano come delle spente caricature di contorno. D’altronde Relationship Goals finisce per risultare come una sorta di involontaria parodia di ciò che vorrebbe invece celebrare, e qualche vago sussulto romantico potenzialmente interessante si perde nell’ideologia deliberatamente monopolizzatrice.

Conclusioni finali

Uno stile di regia che flirta l’occhio a una certa televisione, con inquadrature pulite e ben illuminate e un montaggio tradizionale che privilegia la scorrevolezza sulla personalità, accompagna il percorso di questa rom-com che si tinge di note insistitamente religiose.

Uno spot sulla fede mascherato da love-story nell’ottenebrante mondo delle logiche dei grandi network americani, con la rivalità / sintonia tra i due protagonisti che si scontrano e incontrano sui dettami di un libro motivazionale che spinge a rivedere le scelte di vita sempre e comunque in ottica divina: Relationship Goals non conosce il limite della misura, finendo per banalizzare lo stesso messaggio che cercava di promulgare.