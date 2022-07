Rebecca Staffelli, segni particolari? Un sorriso che ti conquista fin da subito. Incontriamo Rebecca alla vigilia dell’ultima tappa del Coca-Cola Summer Festival che, dopo i concerti di Lignano Sabbidoro e Rimini, arriva nella splendida cornice di Paestum. Rebecca conduttrice dell’evento canoro con Mariasole Pollio, è figlia d’arte. Suo padre è Valerio Staffelli inviato di Striscia la Notizia, sua mamma invece è Matilde Zarcone, storica valletta di Buona Domenica. La giovane età di Rebecca non ci deve ingannare, perchè la conduttrice del Coca-Cola Summer Festival ha già alle spalle una gavetta non da poco. Al momento è impegnata come conduttrice radiofonica a Radio 105, ma la Staffelli ha alle spalle la conduzione del programma “Colpo di Tacchi” su La 5, e l’esperienza cinematografica nel film “Din Don 2”. Ecco cosa ci ha raccontato nella nostra intervista.

Rebecca Staffelli, l’intervista esclusiva

Rebecca Staffelli conduttrice con Mariasole Pollio del Coca-Cola Summer Festival.

Come stai vivendo questa esperienza?

«È un’esperienza incredibile, una soddisfazione l’idea di salire sul palco del Coca-Cola, essere la padrona di casa di un evento così grande è molto bello. Poi farlo con la mia socia che, forse non si direbbe ma noi prima del Coca-Cola non ci siamo mai conosciute. Ci siamo incontrate proprio alla prima tappa a Lignano. È stato amore a prima vista, quindi non potrei essere più felice di così».

Sicuramente ambisci a un palco televisivo. Cosa ti piacerebbe condurre in tv?

«I sogni sono veramente tanti, io non ho il sogno nel cassetto, penso di avere una cabina armadio di sogni. Sono una sognatrice, ci sono un sacco di traguardi che vorrei raggiungere e sono sicura che con tanta forza di volontà, impegno e tanto studio, prima o poi arriverà. Il sogno dei sogni è arrivare sul palco di Sanremo, ma non solo, perchè ci sono tanti altri palcoscenici che mi piacerebbe calcare».

A un reality parteciperesti? Ti è stato proposto?

«Io non ho nulla contro i reality, mi è stato proposto, però devo essere onesta: i miei genitori mi hanno sempre detto di studiare e di prepararmi perchè io amavo questo mondo fin da bambina. L’idea di farmi conoscere al grande pubblico con quello che succede all’interno di un reality, dove emerge più il lato umano che professionale non mi piace, onestamente preferirei farmi conoscere di più per quelle che sono le doti artistiche. Condurlo non mi dispiacerebbe».

Influencer, conduttrice tv e radiofonica con Radio 105, figlia d’arte: come nascela passione per la tv e la radio? Non è solo un fatto di genetica.

«Da figlia d’arte vi devo dire che questo mestiere o si ama o si odia. Io ci sono nata, prima di mio padre lavorava in tv mia madre, poi mio padre che ci lavora tutt’ora. Quell’ambiente, quell’arte, o ti entra dentro con amore o non fai altro che detestarlo. Nel mio caso è entrato nella mia vita fin da subito. Ho avuto la fortuna di imparare tanto essendo figlia di».

Tuo padre, Valerio Staffelli storico inviato di Striscia la Notizia, tua mamma è Matilde Zarcone, valletta di Buona Domenica. Come è stato vivere con due genitori così famosi?Anche tu hai sentito il peso di due genitori televisivamente importanti e famosi?

«Il peso assolutamente no. I miei genitori sono stati in grado di far crescere me e mio fratello come due bambini normali. Ovviamente sono due genitori che facevano un lavoro particolare, è stato tutto vissuto con normalità».

Nella tua carriera si citano “Colpo di Tacchi”su La 5, poi anche il cinema con il film “Din Don 2”. Ti senti più a tuo agio in radio, in tv o al cinema?

«Seguiranno “Din Don” 3, 4, 5, 6, che ancora devono uscire. Mi sento a mio agio in tutti i posti con tutti i mestieri differenti, perchè sono semplicemente me stessa sempre».

Fidanzata con Alessandro Basile, a gennaio 2020 ti ha chiesto di sposarlo. A quando le nozze?

«Come tante coppie abbiamo dovuto rimandare a causa del Covid. Abbiamo deciso di non far sì che fosse una cosa programmata. Lo faremo appena possibile».

Progetti futuri cosa puoi anticiparci?

«Ci sono diversi progetti, non posso dire nulla, alla mia destra c’è il mio manager nonché Alessandro Basile che mi sta fulminando. Posso dire che questa estate ci possiamo sentire in radio ad un orario diverso, non a “105 Night Express” ma, la prima settimana di agosto e l’ultima settimana dalle 11 alle 13, poi il resto vediamo».

Intervista video a Rebecca Staffelli