A metà strada fra il thriller e il film d’azione, Reazione a catena è la classica pellicola che tiene incollati alla poltrona fino alla fine. Merito della trama avvincente, ma sicuramente anche del cast stellare, composto da attori credibili in parti non certo all’insegna della normalità. Chi apprezza il genere, non deve fare altro che sintonizzarsi su Nove alle 21.25 di Sabato 27 Maggio. Intanto vi diciamo trama, cast e curiosità sul film.

Reazione a catena: la trama in breve e il cast

Il giovane Eddie, tuttofare per una equipe di scienziati dell’Università di Chicago, ha un’intuizione geniale grazie alla quale gli studiosi riescono a implementare un processo per ricavare energia pulita dall’acqua ad un costo basso. Il team di scienziati litiga perché non sa decidersi su quale sia il modo migliore per divulgare la notizia. Subito dopo alcuni mercenari entrano nel laboratorio. Quando Eddie torna, trova tutti gli scienziati uccisi e le apparecchiature manomesse. Lui e la dottoressa Sinclair riescono a fuggire dall’edificio poco prima che esso salti in aria, ma si ritrovano accusati di tutto ciò che si è verificato. Dimostrare la propria innocenza non sarà affatto facile.

Come abbiamo anticipato, i ruoli principali di Reazione a catena sono affidati ad alcuni dei migliori interpreti del panorama cinematografico internazionale, ovvero Keanu Reeves, Rachel Weisz, Morgan Freeman e Fred Ward.

Curiosità sul film

