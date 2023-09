Marco Liorni conduce su Rai 1 due imperdibili appuntamenti speciali del suo programma Reazione a Catena. A sfidarsi nella versione vip che prende il titolo di “Tutti giocano a Reazione a catena”, saranno volti noti della tv e dello spettacolo aiutati dai loro familiari e da storici campioni del passato. Ma andiamo ora a vedere quando andranno in onda in tv i due speciali e chi sono i concorrenti che parteciperanno alle due serate su Rai Uno.

Reazione a Catena, prima serata su Rai 1 con Marco Liorni e un cast concorrenti Vip: quando in tv

Marco Liorni, dopo il successo ottenuto dal suo programma Reazione a Catena, sbarca in prima serata su Rai1 con due speciali del suo game show. Reazione a Catena andrà in onda infatti in prima serata sulla prima rete della Tv di Stato sabato 30 settembre e sabato 7 ottobre, con il titolo “Tutti giocano a Reazione a catena”. Un doppio appuntamento speciale che segna un grande successo per il conduttore. Per di più nella stagione in cui la durata del programma è più lunga del solito visto che la versione preserale si protrarrà fino a fine dicembre.

Cast con i concorrenti vip di “Tutti giocano a Reazione a catena”

A giocare come racconta il conduttore in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni “Saranno alcuni personaggi famosi come Iva Zanicchi, Eleonora Giorgi, Paolo Conticini e Adriano Panatta. Ciascuno avrà con sé due familiari: Iva, per esempio, giocherà con la figlia e la nipote”.

In ciascuna puntata si sfideranno quattro famiglie vip, divise in due squadre e alternandosi nei vari giochi: l’ammontare della vincita andrà in beneficenza. A dare un piccolo aiuto ai concorrenti quando necessario, saranno i campioni delle edizioni passate. “Nella prima puntata – racconta il conduttore – avremo le “Tre e un quarto””.

L’idea di Italia Sì! in prima serata

Liorni anticipa anche che nel gioco della catena musicale “assieme al titolo del brano, a sorpresa potrebbe venire fuori anche il cantante”. Su eventuali nuovi progetti da portare in prima serata il conduttore dichiara: “Mi piacerebbe fare qualcosa sulla falsariga di “ItaliaSì!”, con quello stile di televisione. Un people show con il talk, i momenti di spettacolo e il gioco. Vedremo”.