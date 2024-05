Il bellissimo sorriso di Giovanni Allevi torna ad illuminare Instagram. Per la gioia dei suoi tantissimi estimatori, l’artista, che come è noto da tempo combatte con un mieloma multiplo, ha postato una foto sul social accompagnata da un messaggio di speranza. Ecco cosa ha scritto.

Giovanni Allevi su Instagram: “Avevo detto di avere una malattia cronica, invece si può vincere”

E’ bello vedere il maestro Giovanni Allevi di nuovo sereno e sorridente, come appare sulla foto che lui stesso ha postato sul proprio profilo Instagram poche ore fa.

“Prima ho guardato la foto di sfuggita, e sono andato oltre – ha scritto il musicista – poi però quel sorriso mi è rimasto in mente. Da quanto non sorridevo così? L’unica testimonianza del dolore ancora intenso è la ruga sulla fronte. Tutto questo per dire che devo ricredermi. A Sanremo in conferenza stampa ho affermato che la mia è una malattia cronica che non si vince mai. Può essere anche vero, ma si vince. Si vince tutti i giorni. Giorno per giorno”.

Un Allevi decisamente positivo, in forma, a cui tanti followers hanno voluto lasciare calorosi messaggi di vicinanza augurandogli una pronta guarigione. Il maestro, originario di Ascoli Piceno, è riapparso per la prima volta in pubblico dopo le cure nella scorsa edizione del Festival di Sanremo, dove si è esibito in una straordinaria performance al pianoforte.

La malattia del compositore

Circa due anni fa al musicista e compositore Giovanni Allevi è stato diagnosticato un mieloma multiplo, una patologia che colpisce le cellule del midollo osseo. Ne è seguito il ritiro forzato dalle scene e un lungo percorso di terapie, di cui il diretto interessato non ha mancato di informare i fans, senza omettere i momenti più difficili.

Poi è arrivato l’invito al Festival di Sanremo e adesso questo messaggio su Instagram che dà fiducia sulle condizioni di salute dell’artista marchigiano, a cui non mancano affatto né il coraggio né la volontà di combattere.