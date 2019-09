I Cognatelli nuovi campioni di Reazione a Catena 2019. Lo sono diventati nella puntata di ieri quando, a sorpresa, i tre hanno eliminato I Perché No, concorrenti del programma di Rai1 dai primi del mese.

I Cognatelli nuovi campioni di Reazione a Catena: chi sono e perché si chiamano così

Tuttavia, nella puntata di Reazione a Catena di sabato 31 agosto 2019, I Cognatelli non hanno vinto i loro primi 26.000 euro. Dopo aver dimezzato più volte i 104.000 iniziali, i nuovi campioni non hanno azzeccato L’Ultima parola «scherzo», posizionata tra i termini – input «tiro» e «mano».

I tre sono arrivati al gioco finale dopo aver sconfitto I Perché No ne L’Intesa Vincente. Nel corso del gioco per intenditori, infatti, non sono mancati raddoppi – colpo di scena e ben 13 parole indovinate. Tante quante sono bastate per eliminare gli avversari di turno.

I Cognatelli si chiamano così perché uno dei tre componenti della squadra ha sposato la sorella degli altri due. Questo nome, infatti, è stato scelto proprio perché mix, o meglio crasi, tra le parole «cognato» e «fratelli».

La squadra, tutta al maschile, è composta da: Giacomo, Beniamino e Matteo (lo sposo). Matteo è un astrofisico e come lavoro ha scelto di insegnare per passione. In tv, però, anche gli altri due hanno fatto sapere di voler intraprendere la strada dell’insegnamento.

Reazione a Catena, eliminati I perché no: i saluti di Marco Liorni

Puntata non vincente, invece, è stata quella de I Perché No, eliminati ieri a Reazione a Catena 2019 dopo una sfida tenutasi contro I Cognatelli e a colpi di parole indovinate. Soltanto 10 per loro ed, evidentemente, non sono bastate per la riconferma del titolo.

«Salutiamo oggi dei campioni bravissimi. Complimenti ragazzi per il vostro percorso qui. In bocca al lupo per tutto», i saluti di Marco Liorni nel consegnare la scatola del gioco di Reazione a Catena a Riccardo, Antonio e Antonella.

Al debutto nel quiz verso i primi di agosto, i tre studenti di Milano hanno perso alla fine del mese. Reazione a catena dovrebbe terminare con un’ultima puntata il 22 settembre 2019, prima di allora dando spazio al torneo con i campioni più bravi di sempre e al ritorno dei Tre di Denari.