Marco Liorni torna alla conduzione di ‘Reazione a Catena‘. Il gioco dell’estate della Rai, che prende il posto de ‘Le Eredità’, a partire dal prossimo mese sarà un punto fisso nel palinsesto del pre-serale. Per il presentatore romano si tratta della quinta conduzione di fila del game-show, giunto alla 17esima edizione. Vediamo insieme quando andrà in onda e se ci sono novità nel regolamento.

Marco Liorni conduce ‘Reazione a Catena’: quando andrà in onda

‘Reazione a Catena’ torna in onda a partire da lunedì 19 giugno 2023. Alla conduzione ci sarà Marco Liorni, per il quinto anno di fila. Prima di lui, il game show nato nel 2007, era astato condotto da Pupo, Pino Insegno, Amadeus e Gabriele Corsi. A rivelarlo è Tv, Sorrisi e Canzoni che spiega come Liorni è stato confermato al timone dai vertici Rai. Il format del gioco non dovrebbe cambiare, dato il successo ricevuto nel corso degli anni e confermato dai numeri dell’Auditel. Secondo alcuni rumors, Reazione a Catena dovrebbe continuare fino a dicembre, così come era avvenuto nel 2022, senza una pausa nei mesi estivi. Le puntate sono registrate nello Studio 2 del Centro di produzione Rai di Napoli.

Come partecipare al programma

Sul sito della Rai, è presente un link da compilare per chiunque voglia partecipare come concorrente a ‘Reazione a catena‘. Basta essere un trio affiatato di amici, parenti o colleghi e avere ‘un’intesa vincente‘. Il gioco infatti, utilizzando l’associazione logica di parole, mette alla prova la padronanza della lingua italiana di concorrenti e telespettatori. Due le squadre che si sfidano in diverse manche (Caccia alla parola, La catena musicale, Una tira l’altra e Ultima parola). In palio c’è un cospicuo montepremi finale. Durante il gioco può anche nascere l’amore: Marco Burato della squadra dei ‘Tre di Denari’ si è infatti sposato con Rachele, conosciuta dietro le quinte di una puntata.