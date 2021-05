Quando torna in tv Reazione a catena 2021? Quando vedremo le nuove puntate del game quiz di Rai 1? La presentazione dei palinsesti estivi ha confermato il ritorno dell’appuntamento estivo record di ascolti. Presto, anzi, prima di quanto possiamo immaginare, torneremo dunque a passare le nostre serate in compagnia di catene di parole e indovinelli da risolvere.

Reazione a Catena 2021 quando in onda: la nuova stagione è alle porte

Reazione a catena 2021 quando andrà in tv? Manca davvero poco, giusto un paio di settimane. Dal prossimo 7 giugno, infatti, prenderà il via la nuova edizione del game quiz dell’ammiraglia Rai. L’appuntamento è per il pre-serale ovvero a partire dalle 18:45. Il programma andrà in onda, come accade ormai da anni, al posto de L’Eredità.

Il quiz invernale si congederà dal pubblico e si prenderà una breve vacanza estiva per tornare, poi, ad autunno prossimo, con nuove sfide, nuove domande e nuovi giochi. Non andrà, invece, in ferie, il conduttore del programma reso celebre da Amadeus, Carlo Conti e Fabrizio Frizzi. Per Flavio Insinna vi sarà una nuova avventura tv oltre che un appuntamento sul set della nuova stagione della fiction Don Matteo.

La nuova edizione di Reazione a Catena prenderà il via con La Sfida Dei Campioni. Nella prima serata di Rai 1 saranno dunque 8 squadre di Campioni che si sono distinti nel 2020 a sfidarsi in campionato ad eliminazione diretta.

Dalla settimana successiva, o meglio a partire da martedì 15 giugno 2021, invece, i telespettatori di Rai 1 inizieranno a conoscere i nuovi concorrenti.

Nuovi giochi e la conferma del conduttore: le news sul game show

Altre news su Reazione a catena 2021? Siccome squadra che vince non si cambia, sono stati confermati i giochi proposti, ma vi saranno comunque alcune novità in merito per continuare a tener alta l’attenzione, ed è stato confermato anche il conduttore.

Al timone del programma Rai troveremo dunque Marco Liorni.

Quali saranno, invece, le novità? A quanto si apprende dalle news che circolano in rete a cambiare leggermente sarà il gioco intitolato Quando dove come e perché. I concorrenti, infine, si ritroveranno alle prese con un nuovo quiz denominato Zot. Per scoprire di cosa si tratta bisognerà sintonizzarsi su Rai 1 a partire dalle 18:45.