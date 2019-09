Momenti di soddisfazione, lunedì 2 settembre 2019 a Reazione a Catena. Nella puntata di oggi c’è stata una prima vincita per gli attuali campioni, in carica nel gioco di Rai1 solamente da qualche giorno.

Reazione a Catena 2019, oggi i campioni in carica hanno vinto i loro primi 14.375

Per I Cognatelli, campioni in carica a Reazione a Catena 2019 da sole tre puntate, si tratta dei primissimi soldi che hanno vinto nel programma dell’estate della Rai, in onda anche oggi nella fascia preserale.

La cifra vinta stasera in tv, dai tre concorrenti originari dell’Umbria, equivale a 14.375 euro. I tre ragazzi, infatti, hanno indovinato l’Ultima Parola “morale”, posta tra il primo elemento “corda” ed il terzo “retta”, che hanno scelto di “comprare”.

Peraltro, la vincita di questa sera è stata trasmessa sul piccolo schermo dopo che, nelle prime due puntate di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 2019, il trio – formato da Matteo, Giacomo e Beniamino – non era riuscito a portare a casa il montepremi del caso.

Una prima vittoria, dunque, che arriva anche a due giorni di distanza dall’essere diventati campioni di Reazione a Catena e al posto della squadra de I Perché No, come ormai noto sconfitti nell’appuntamento tv di sabato scorso.

Reazione a Catena 2019, come vedere la puntata di oggi in replica

Ma come vedere, in replica, l’intera puntata di Reazione a Catena 2019 di oggi? Andata in onda su Rai 1 questo lunedì sera di inizio settembre e presentata dal nuovo conduttore Marco Liorni, la serata si può rivedere anche in streaming.

L’appuntamento di quest’oggi, infatti, è consultabile in streaming on demand nella sezione ‘Reazione a catena – Puntate’ di RaiPlay, sito della Rai che mette a disposizione degli utenti web i vari contenuti trasmessi in televisione qualche ora prima.

I singoli appuntamenti del gioco di Rai 1, ricordiamo anche, sono visibili anche in live streaming. Il servizio di diretta online, però, è attivo solamente durante la messa in onda del game show, trasmesso dal lunedì alla domenica, dalle ore 18.40 alle 19.55 circa.