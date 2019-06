Nuovo appuntamento su Rai2 con Realiti – siamo tutti protagonisti, il Truman Show italiano condotto da Enrico Lucci. Ecco in anteprima tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda mercoledì 26 giugno 2019.

Realiti siamo tutti protagonisti: puntata di mercoledì 26 giugno con Barbara D’Urso e Bobo Vieri

Mercoledì 26 giugno 2019 alle ore 23.10 torna l’appuntamento con di “Realiti – siamo tutti protagonisti”, il programma condotto in seconda serata da Enrico Lucci. Confermata la collocazione in seconda serata per il Truman Show italiano dopo le recenti polemiche suscitate dalle affermazioni di Leonardo Zappalà, giovane cantante neomelodico di Paternò che ha offeso la memoria di Giovanni Falcone e Borsellino.

Anche questa settimana il programma vedrà sfidarsi cinque inconsapevoli concorrenti, che saranno valutati dalla giuria popolare e dai tre saggi in studio. Tra i protagonisti di questa sfida social saranno: Diletta Leotta, Barbara D’Urso e Bobo Vieri. I loro contenuti social saranno passati al setaccio e sottoposti al giudizio insindacabile di una giuria popolare e dei tre saggi: Asia Argento, Luce e Aurelio Picca.

Enrico Lucci, Reality: ospiti di mercoledì 26 giugno

Ricordiamo che tra i cinque concorrenti vincerà quello che otterrà il maggior numero di voti.

Questa settimana Enrico Lucci è pronto ad intervistare dietro la porta rossa Valeria Marini. La stellare showgirl è pronta a raccontarsi in un’intervista assolutamente da non perdere. Parlerà anche del suo rapporto con Pamela Prati? La Marini, infatti, recentemente, pare aver difeso l’amica e collega.

Non solo, Enrico Lucci nelle vesti di inviato è pronto ad incontrare Morgan, che in questi giorni ha subito lo sfratto dalla sua casa a Monza. Infine segnaliamo tra i servizi anche quelli dedicato all’allattamento a termine. Per l’occasione la ex Iena ha incontrato alcune mamme che hanno scelto di continuare a nutrire con il proprio latte i figli anche dopo lo svezzamento. Per il momento social, questa settimana ci sarà Mauro Casciari, pronto a far conoscere ai telespettatori la storia di Max Felicitas, un ragazzo che grazie ai social e al porno ha fatto successo.