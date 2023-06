Come la Fata Smemorina aiuta Cenerentola a trasformarsi per andare al ballo del principe, così un bravo Make-up artist può far aumentare l’autostima ad ogni persona. È questa la filosofia dietro la seconda stagione di ‘Cenerentola 24‘, in onda su Real Time e in streaming su Discovery+. Vediamo insieme di cosa parla il programma e quando andrà in onda.

Su Real Time e Discovery+ la seconda stagione di ‘Cenerentola 24’

Con la bravura di Ciro Florio, make-up artist, ‘Cenerentola 24’ mostra come è possibile eliminare piccoli difetti fisici solo con il trucco. La seconda stagione, in onda su Real Time ogni sabato dal 17 giugno alle 15.50, vedrà come protagonisti donne e uomini che vogliono correggere piccole imperfezioni con un effetto naturale e senza nessun tipo di dolore. A essere utilizzata sarà la sola tecnica del trucco tridimensionale. In ogni puntata verranno realizzati i sogni di due protagonisti. Il primo racconterà la sua storia e si affiderà alle cure di Ciro Florio e del suo team di bellezza per un sogno che durerà solo 24 ore e che verrà svelato davanti ad amici e parenti. Da qui il nome della trasmissione: si è Cenerentola solo per un giorno. Il secondo protagonista, invece, sarà raccontato in modalità express direttamente nel salone del make-up artist, con una richiesta d’aiuto per un veloce makeover.

Le anticipazione della prima puntata

Tra i protagonisti della prima puntata, in onda sabato pomeriggio, c’è Alessandro, ragazzo nato con una patologia congenita rara che lo ha portato sin da piccolo a trascorrere molto tempo in ospedale. A causa della sua malattia, Alessandro diventerà cieco ma vuole, grazie all’aiuto degli esperti di bellezza, per un giorno avere un look impeccabile per fare un “discorso pubblico” ad amici e parenti sulla sua malattia e disabilità. Un tema importante quindi che va ben oltre l’aspetto estetico: i contenuti contano di più della bellezza.

L’altro protagonista sarà Andrea, giovane ragazzo che sta completando la sua transizione per disforia di genere. Sin da bambino Andrea non si è mai sentito bene nel suo corpo, una volta metabolizzato questo disagio ha deciso quindi di iniziare il suo percorso di transizione. La sua mamma è stata per lui un grande pilastro e la forza per affrontare tutte le sfide. Ora si metterà nuovamente in gioco nel programma.

Quando andrà in onda

Real Time fa parte del gruppo Discovery+. ‘Cenerentola 24’ andrà in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, SKY canale 160 e al 161, dal 17 giugno ogni sabato alle 15:50. Gli episodi saranno disponibili in streaming anche sul sito di Discovery+. In tutto ci saranno 10 episodi da 30 minuti ciascuno.