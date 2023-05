Ray Stevenson è morto oggi, lunedì 22 maggio 2023, all’ospedale Rizzoli di Ischia. L’attore britannico si trovava sull’isola per girare il film “Cassino a Ischia” quando ha avuto un malore. Le sue condizioni sono peggiorate fino alla drammatica notizia del decesso. Vediamo insieme chi era Ray Stevenson ripercorrendo la sua carriera.

Morto l’attore Ray Stevenson: stava girando un film a Ischia

Ray Stevenson nasce a Lisburn, nel Regno Unito, il 25 maggio del 1964. Come attore, nel 2004, ottiene una parte in ‘King Arthur’ ma il successo arriva l’anno seguente con l’interpretazione di Tito Pullo nella serie televisiva ‘Roma’ prodotta da Rai/BBC/HBO. Tre anni dopo è il protagonista dell’horror ‘Outpost‘ e ha il ruolo di Frank Castle nel reboot dell’antieroe dei fumetti Marvel “Punisher – Zona di guerra”. Tra i suoi personaggi ci sono anche Volstagg in “Thor” (ruolo ripreso nel sequel del 2013) e Porthos in “I tre moschettieri“. Inoltre è presente nel cast del film distopico “Divergent” con il ruolo di Marcus Eaton e nel suo sequel, “Insurgent”. Per la tv, ha interpretato il pirata Edward Teach (Barbanera), nella serie televisiva statunitense Black Sails e nel 2012 è nel cast di Dexter. Compare anche in un episodio del 2004 di ‘Waking the Dead‘ e in due episodi della serie ‘I Medici – Nel nome della famiglia‘. Ray Stevenson si trovava a Ischia per girare “Cassino a Ischia”, diretto da Frank Ciota e in cui recita anche Ugo Dighero. Durante le riprese ha avuto un malore ed è stato ricoverato all’Ospedale Rizzoli. Qui però le sue condizioni di salute sono peggiorate.

La vita privata dell’attore britannico

L’attore britannico era molto legato al nostro paese. Oltre ad aver interpretato Tito Pullo in ‘Roma’, aveva una relazione con l’antropologa italiana Elisabetta Caraccia conosciuta proprio sul set. I due hanno anche avuto tre figli: Sebastiano Derek (2007), Leonardo George (2011) e Lodovico (2013). Precedentemente Ray Stevenson era stato sposato, dal 1997 al 2005, con l’attrice Ruth Gemmell.