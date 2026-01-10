Raoul Bova a C’è Posta per te 2026 ha preso parte a una meravigliosa sorpresa tra un genero e la suocera. Insieme, infatti, si sono rimboccati le maniche e hanno cresciuto quattro bambini cercando di andare avanti dopo un dolorosissimo lutto. Ecco il racconto di Maria De Filippi nella prima puntata del nuovo anno del programma del sabato sera di Canale 5, l’ammiraglia Mediaset.

Raoul Bova a C’è Posta per te 2026: la sorpresa di Dario alla suocera

Raoul Boca a C’è Posta per te 2026, nella prima puntata del nuovo anno, ha preso parte alla sorpresa richiesta da Dario per la suocera Luisa. Dario ha scritto alla trasmissione di Maria De Filippi per ringraziare la madre di sua moglie dopo che quest’ultima è scomparsa. La donna ha accusato dolori addominali, è andata al pronto soccorso e l’hanno dimessa per una semplice colica renale. Il dolore è continuato. E’ stata ricoverata e poco tempo dopo è morta lasciando la sua famiglia, ma soprattutto quattro bimbi piccoli che Dario ha dovuto crescere da solo insieme a Luisa, la suocera.

Nonostante l’immenso dolore, per la scomparsa di Monica, Dario e Luisa si sono fatti forza a vicenda e hanno tenuto duro per i quattro bambini piccoli che dovevano crescere senza sentire la mancanza dell’amore di una mamma. La lettera letta da Maria De Filippi è stata davvero toccante. Parola dopo parola è emerso tutto quello che Luisa fa per i nipoti. Si lascia truccare dalla piccola Giada anche mentre dorme, si sveglia per portare il latte a letto al piccolino o si prodiga per leggere i libri di Lillo e Stich e per preparare a tutti da mangiare.

Un racconto toccante. Tutti in studio piangevano. Dario e Luisa in primis, ma anche tra il pubblico c’erano molte persone commosse. Raoul Bova ha ascoltato tutto nascosto dietro la busta prima di scendere la famosa scalinata per la bellissima sorpresa a Luisa.

Le parole dell’attore

Una volta seduto sul divanetto vicino a Luisa, Raoul ha detto: “Devo dire che sei una donna che ammiro. So che è difficile capirlo perché non ci conosciamo…“. Qui si è aperto un piccolo siparietto divertente perché Luisa gli ha risposto che lei lo conosce visto che lo segue dal primo momento in cui ha preso il via la sua carriera.

Bova ha poi aggiunto: “La cosa che più vedo in te è questa luce che non hai perso, la luce dell’amore che stai trasmettendo ai tuoi nipoti …”. L’attore ha poi aggiunto: “Non si è mai persi, c’è sempre una opportunità di trasferire il proprio amore” e aggiunto: “Spero che nella vita ci siano sempre persone come te, perché sono persone come te che fanno la differenza, che rendono il mondo migliore, un mondo che non è quello dei conflitti e della rabbia. Tu sei l’esempio che l’amore esiste“.

Raoul Bova ha poi portato un regalo, una collana con due cuori. Uno è quello di Luisa, l’altro quello di Monica. Entrambi legati da un diamante che rappresenta la luce dell’amore. Il secondo regalo: un viaggio in qualunque parte d’Italia da fare con i nipoti.