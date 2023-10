Randi Ingerman si apre in una lunga intervista in cui spiega di soffrire di depressione ed epilessia. L’attrice, oggi imprenditrice, ha scelto di raccontarsi per aiutare chi si trova nella sua stessa situazione. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Randi Ingerman si confessa a cuore aperto

Che fine ha fatto Randi Ingerman? La modella statunitense, nata a Filadelfia nel 1963, negli ultimi anni è scomparsa dal mondo dello spettacolo. In Italia era diventata popolare soprattutto grazie ad uno spot televisivo di una marca di vodka del 1995. Da allora recita in diversi film fino a realizzare un calendario sexy nel 2004. Partecipa poi al reality la Fattoria nel 2006. Da quel momento l’attrice abbandona la tv e diventa imprenditrice.

Oggi in un’intervista al ‘Corriere della Sera‘ ripercorre gli ultimi anni svelando di avere qualche problemino di salute. Queste le sue parole: “La prima crisi epilettica l’ho avuta nel 2007, quando morì mio fratello. Mi ritrovai a terra, svenuta, non sapevo che cosa mi stesse accadendo. Poi, mentre stavo lavorando a un reality tv, accadde lo stesso. E’ stato allora che mi sono decisa ad approfondire“.

La Ingerman soffre anche di depressione: “Ho cominciato a frequentare gli psicologi da bambina, dopo la separazione dei miei. E anche oggi ci faccio i conti, perché trovare la cura giusta che non faccia entrare in conflitto i farmaci è difficile“.

L’attrice spiega perché ha deciso di raccontarsi pubblicamente: “Mi curo, certo, ma non mi sento una malata. Sono consapevole di soffrire di disturbi mentali e non ho remore ad ammetterlo. E’ il primo passo per venirne fuori, come ha dimostrato Fedez, che ringrazio per essersi messo a nudo“.

La vita privata dell’attrice

Per quanto riguarda la sua vita privata, Randi Ingerman è stata sposata dal 2001 al 2004 con Luca Bestetti. Al Corriere ha dichiarato di avere ora un nuovo amore, di 16 anni più giovane di lei. L’uomo si chiama Marco, ha 39 anni, ed è ormai una presenza fissa per l’attrice: “È stato lui, tre settimane fa, a soccorrermi in una crisi“.