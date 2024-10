Ralph Spacca Internet, sequel di Ralph Spaccatutto, è un film d’animazione in CGI del 2018, diretto da Rich Moore e Phil Johnston. Rilasciato sei anni dopo il primo capitolo, Ralph Spacca Internet rappresenta il cinquantasettesimo lungometraggio prodotto da Disney. La trama ruota attorno a Vanellope, giovane pilota del videogioco Sugar Rush, e al suo inseparabile amico Ralph, protagonista del gioco Felix Aggiustatutto. Per salvare Sugar Rush e acquistare un nuovo volante, i due protagonisti si avventurano nell’intricato mondo di internet, dove incontrano le iconiche principesse Disney e scoprono le dinamiche di questo vasto e complesso universo digitale. Ma gli imprevisti sono dietro l’angolo.

Ralph Spacca Internet – la recensione

Come già accaduto con il primo capitolo, Ralph Spacca Internet si distingue dalle tradizionali pellicole Disney, fondendo con maestria riferimenti ai videogiochi classici e al mondo multimediale contemporaneo. Il risultato è una storia di amicizia genuina e commovente. La rappresentazione dell’universo di Internet risulta tanto accurata quanto ironica, includendo non solo colossi come Google, Amazon ed eBay, ma anche una versione inedita delle Principesse Disney, insieme a volti noti di altri celebri franchise, come Star Wars e Marvel.

Il frenetico e esplosivo mondo di Internet però, metterà alla prova il rapporto tra Ralph e Vanellope. In un contesto ricco di stimoli e distrazioni, è infatti facile essere confusi o lasciarsi affascinare. Ralph infatti, turbato dall’entusiasmo di Vanellope per un nuovo e più avvincente videogioco, finisce per entrare in crisi, scatenando un virus che minaccia di distruggere l’intero cyberspazio.

Il coraggio di lasciar andare in Ralph Spacca Internet

Il momento di crisi emerge quando Ralph teme di perdere la sua amica Vanellope, desiderosa di rimanere nel mondo di Internet piuttosto che tornare al suo vecchio videogioco arcade. Questa paura lo spinge a compiere un gesto impulsivo: scatenare un virus che replica inaspettatamente il glitch di Vanellope, portando a un riavvio del server che rischia di cancellarla definitivamente dal gioco.

Ralph cercherà quindi di salvarla, ma Vanellope, scoperto quanto accaduto, si sente tradita da colui che considerava il suo migliore amico e si allontana.

Nonostante tutto, la loro amicizia riesce a superare anche questo ostacolo. Ralph, infine, capisce che, per quanto sia doloroso, Vanellope deve seguire la propria strada senza interferenze. Una vera amicizia infatti può essere coltivata anche a distanza, poiché è capace di superare qualsiasi barriera, persino quelle digitali.

Conclusioni

In conclusione, Ralph Spacca Internet è un film che riesce a intrattenere e divertire, trasportando il pubblico nell’intricato e interconnesso universo di Internet. Grazie a personaggi iconici e a numerosi riferimenti attuali, questo mondo digitale viene rappresentato con estrema precisione e ironia.

Questo film è un degno sequel del primo capitolo, che aveva già conquistato una vasta parte di pubblico grazie ai suoi riferimenti agli anni ’80, ai suoi simpatici personaggi e al suo sagace umorismo.

Non mancano momenti toccanti che offrono riflessioni profonde sul valore dell’amicizia e sull’impatto che Internet ha nella vita moderna.

Una visione consigliata non solo a chi ha apprezzato il primo film e desidera scoprire le nuove avventure di Ralph e Vanellope, ma anche a chi cerca un film d’animazione coinvolgente, emozionante e divertente.