Il Natale si avvicina e RaiPlay, in collaborazione con Rai Kids, ha deciso di fare un regalo a tutti i più piccoli per il mese di dicembre. Ogni giorno saranno trasmessi serie, film e corti dedicati alla festa più attesa dell’anno. Scopriamo insieme la programmazione di tutto il mese.

RaiPlay, la programmazione di dicembre dedicata ai bambini

Come una sorta di calendario dell’avvento, Rai Play (in collaborazione con Rai Kids) ha deciso di fare un regalo speciale ai bambini. Ogni giorno, dal 1 dicembre 2023, avranno infatti qualcosa di nuovo ed emozionante da vedere: da una serie in anteprima o in esclusiva ad un film in prima visione, passando per un corto o un episodio natalizio dei programmi più amati. Rai Play è la piattaforma di streaming video gratuita della Rai.

Tra le novità più attese ci sono 20 nuovi episodi della serie “I Puffi” e la nuova serie “Grisù” che ha come protagonista un giovane drago sputafuoco con la vocazione da pompiere. Su RaiPlay è possibile trovare anche la seconda stagione di “Leo da Vinci”. Si tratta di una serie italiana realizzata in computer grafica che racconta le vicende di un Leonardo da Vinci quindicenne che va a studiare a Firenze nella bottega del Verrocchio. Domenica 3 dicembre andrà in onda su Rai 1 la finale dello Zecchino d’Oro e RaiPlay ha pensato a “Le canzoni dell’avvento dello Zecchino d’Oro”: dieci canzoni natalizie da vedere e ascoltare in attesa del Natale. Ma non è tutto, in prima visione esclusiva ci saranno i corti delle serie “Masha e Orso”, “Bing” e “Learning Time With Timmy”.

E ancora i nuovi episodi della serie “PJ Mask”, il film “L’Abominevole bebè delle nevi di Terry Pratchett” e il magico film “Mariah Carey’s All I Want For Christmas IS You”. Il 22 dicembre sarà trasmesso “Masha e Orso – Racconto d’inverno” mentre su RaiPlay Bambini si potrà scegliere tra oltre 70 film. Tra questi vi è “Ainbo – spirito dell’Amazzonia”; “The Christmas letter”; “Mune – Il guardiano della luna”.

Su RaiPlay arrivano i “Me contro Te”

Grande attesa il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, per la famosa serie “Me contro Te – La famiglia reale” nella quale Sofi e Luì trascorrono una vacanza – studio nel castello di un fantomatico regno in compagnia di strani eredi di sangue blu.

A completare l’offerta natalizia targata RaiPlay Bambini, una vasta scelta di

cartoni animati con quasi 50 episodi speciali natalizi delle serie più apprezzate

del momento. Anche i più grandi potranno trovare film e serie adatte a loro come “Hugo Cabret”, “Foxter & Max”, “Home Sweet Rome”, “Dragonero – I paladini”, “Theodosia”, “Le cronache di Nanaria” e “Alex & Co”.