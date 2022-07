Da qualche settimana Lorella Cuccarini ha dato il via al suo canale Youtube e attraverso diversi format intervista i ragazzi di Amici e i suoi colleghi. Se nel primo appuntamento de “Un Caffè con” ha intervistato Rudy Zerbi, nel secondo è toccato a Raimondo Todaro raccontarsi. I due, durante l’ultimo serale di Amici 21, hanno fatto squadra e il pubblico li ha amati acclamandoli come i Cucca-Todo. Di seguito, riportiamo parte del contenuto dell’intervista.

Raimondo Todaro: “Milly mi ha cresciuto. Maria mi dà carta bianca”

Raimondo Todaro ha tracciato un resoconto della propria vita professionale e personale schietto e sincero. Ha raccontato di essere arrivato ai casting di Ballando con le Stelle spinto dal fratello e sempre per caso, è arrivato anche Tale e Quale Show.

L’incontro con Milly Carlucci avvenuto a soli 18 anni gli ha cambiato la vita e gli ha consentito di imparare molto. La decisione di abbandonare l’ambiente di Ballando con le Stelle non è stata presa a cuor leggero.

“Milly mi ha cresciuto. Non posso che avere un bel ricordo. Tutto quello che so fare lo devo a lei, a Ballando e a tutta la famiglia. Mi è dispiaciuto, chiaramente, perchè per me è sempre stata come una madre. Quando abbiamo chiuso i rapporti non li abbiamo chiusi benissimo e di questo, mi dispiace. Però sono con la coscienza appostissimo. So che lei sa e quindi, mi basta quello”.

Inoltre, il professore di Amici 21 ha fatto una sorta di comparazione tra Milly Carlucci e Maria De Filippi:

“Milly come Maria sono due stakanoviste anche se completamente diverse. Milly, alle 8:00 di mattina, è in tacco 12, occhiale da sole e tailleur mentre Maria sta in tuta e struccata. Sono gli opposti ma in comune hanno la passione per il loro lavoro. Loro lo farebbero gratis secondo me e pagherebbero pure per farlo”.

“La differenza sostanziale? Milly è una che vuole avere tutto sotto controllo. Passa in sala parrucco, quasi quasi ti dice che mutande indossare mentre Maria ti dà molta più carta bianca. Maria non mi è mai venuta a dire fai così o così. C’è anche da dire che Maria fa tanti programmi insieme e non potrebbe neanche volendo. Milly si concentra solo su quello e quindi può”.

Raimondo Todaro: “Maria è stata l’unica a chiamarmi quando mi sono separato con Francesca”

Lorella Cuccarini ha, poi, toccato la corda del cuore. Ha chiesto al collega che papà è e, di conseguenza, ha domandato come sia avvenuto il riavvicinamento con la moglie e professionista di Amici di Maria De Filippi, Francesca Tocca. Dopo due anni di lontananza in cui non ha mai voluto sostituire sua moglie, si sono ritrovati a luglio 2021.

Ecco, le parole di Raimondo Todaro sull’intervento di Maria De Filippi nel momento di crisi con Francesca Tocca:

“Ho cominciato ad apprezzare Maria davvero tanto nel periodo in cui mi separavo con Francesca. Un giorno mi arriva una telefonata da un numero che io non conoscevo ed era Maria. Aveva saputo della rottura e per una settimana mi avrà chiamato tutti i giorni per 2 ore al giorno. Voleva capire e mi convocò in ufficio da lei. Facemmo una specie di puntata di C’è Posta per Te con me, lei e Francesca. Ho apprezzato tantissimo e quando, poi, abbiamo incominciato a lavorare insieme c’era già un rapporto. Maria è l’unica persona che mi ha telefonato in quel periodo. L’unica, altri non mi hanno chiamato”.