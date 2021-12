ll 4 novembre 1961 nasceva il secondo canale della Rai Radio Televisione Italiana e sessant’anni dopo, Rai2 celebra questo compleanno con una serata-evento affidata a Emanuela Fanelli.

Emanuela Fanelli, attrice, comica e autrice che abbiamo visto nei programmi “Una pezza di Lundini” e “Battute?”, è considerata uno dei volti nuovi della rete. Dalle pagine di Sorrisi e Canzoni tv fa sapere:

«Ci saranno filmati che riguardano programmi storici (da “Speciale per voi” di Renzo Arbore a “Match” di Arbasino, fino a “Stasera casa Mika”) e contributi video di conduttori e critici. Io, tra l’uno e l’altro, dovrò cercare di dire qualcosa di intelligente e spiritoso, in uno studio in cui saranno presenti oggetti “simbolo” come un pappagallo di peluche, in omaggio a “Portobello”, o una delle giacche di Nino Frassica a “Indietro tutta!”».

La messa in onda è fissata per giovedì 16 dicembre alle ore 21.20 con il programma che si intitola: “60 sul 2”.

Una carrellata dei tantissimi programmi di Rai2 che ci ha regalato in questi anni

Raidue è da sempre una rete innovativa, ironica e intelligente. Lo dimostrano i tanti programmi che ci ha regalato. Ve ne riportiamo alcuni:

– Portobello andato in onda dal 1977 al 1983, condotto da Enzo Tortora: partiva dall’idea di un mercatino dove vendere le proprie invenzioni o cercare oggetti tramite un centralino. Lanciò personaggi come Paola Ferrari e Federica Panicucci.

– Aboccaperta andato in onda dal 1984 al 1987 condotto da Gianfranco Funari. Fu uno dei “talkshow” più discussi e amati degli Anni 80.

– Tandem andato in onda dal 1982 al 1987 con la conduzione di Enza Sampò che lanciò nel panorama televisivo nazionale l’amatissimo Fabrizio Frizzi che gestiva il gioco “Paroliamo“, diventato poi un format.

– Mixer andato in onda dal 1980 al 1998. Storico programma di informazione, divenuto celebre per i faccia a faccia di Giovanni Minoli con personaggi famosi. Dal 1996 al 1998 passò su Raitre.

– Quelli che il calcio in onda dal 1993. Programma di intrattenimento legato al calcio, nato su Raitre, nel ‘98 approda su Raidue, condotto da Fabio Fazio dal 1993 al 2001, per poi essere affidato a Simona Ventura dal 2001 al 2011. Seguono poi, Victoria Cabello (2011-2013) Nicola Savino (2013-2017) Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran (2017-2021). Ora pare che chiuda per sempre.

– I Fatti Vostri in onda dal 1990. Oltre che da Giancarlo Magalli, lo storico contenitore ideato da Michele Guardì è stato presentato anche da Fabrizio Frizzi e Alberto Castagna, lanciando personaggi come Marcello Cirillo e Antonio Maiello. Da quest’anno il contenitore di Rai2 è condotto in tandem da Anna Falchi e Salvo Sottile.

– Indietro Tutta! In onda dal 1987 al 1988. Geniale varietà con Renzo Arbore e Nino Frassica che parodiava la tv di allora con gag e trovate come il Cacao Meravigliao e le Ragazze Coccodè .