Quelli che il calcio chiude i battenti su Rai2. La storica trasmissione dedicata al calcio viene cancellata dai palinsesti Rai dopo 28 anni di messa in onda. Un’ultima puntata conclusasi con i saluti dei conduttori Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

Quelli che il calcio chiude su Rai2 perchè?

Dopo ventotto anni di messa in onda, Quelli che il calcio chiude per sempre i battenti su Rai2. La notizia circolava da giorni, ma la conferma è arrivata durante la puntata del 2 dicembre che ha visto i conduttori Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran salutare il pubblico. “Ringraziamo il nostro pubblico, ringraziamo le maestranze e la produzione Rai, la nostra band, tutti i professionisti che con il loro lavoro hanno reso possibile andare in onda. Quelli che… vi saluta e vi augura un magnifico Natale” – le parole dei tre conduttori che, nonostante il passaggio in prime time, non sono riusciti a risollevare gli ascolti del programma cult di Rai2.

Una decisione sicuramente non facile per i vertici Rai rincuorati dagli ascolti che non hanno mai superato il 2%. Sicuramente non avrà aiutato lo spostamento del programma dalla storica collocazione della domenica pomeriggio al lunedì in prima serata registrando ascolti non proprio entusiasmanti. Il cambio non ha sicuramente giovato al programma che ha dovuto fare i conti anche un campionato di calcio troppo spezzettato. L’ultima puntata del programma era prevista per il 9 dicembre 2021 con un possibile ritorno, ma qualcosa sarà cambiato nei vertici Rai che hanno pensato non solo di anticipare la chiusura, ma anche di chiudere il programma per sempre.

Quelli che il calcio, nessun ritorno nel 2022