Palinsesto Rai speciale in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione: ecco cosa vedremo in tv

La Rai dedica una speciale programmazione televisiva in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione. Ecco cosa vedremo in tv mercoledì 3 ottobre, giornata istituita per ricordare il naufragio avvenuto al largo di Lampedusa nella notte tra il 2 e 3 ottobre 2013 in cui persero la vita 368 persone partite dalla Libia.

Rai, programmazione per Giornata Memoria Vittime Immigrazione

In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, la Rai ha rivoluzionato il palinsesto con una speciale programmazione.

Si comincia domenica 30 settembre alle ore 20.30 con “La difesa della razza – Vittime dell’immigrazione“, uno speciale reportage di Gad Lerner dedicato a Soumaila Sacko. 29 anni, Soumaila Sacko è un migrante maliano arrivato in Calabria per trovare lavoro. Lo scorso giugno l’uomo è stato ucciso da una fucilata nella ex Fornace di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Il reportage sarà poi trasmesso in replica sabato 6 ottobre, sempre su Rai3, alle 16.55.

Nella giornata del 3 ottobre, istituta per ricordare tutte le vittime dell’immigrazione, la Rai discuterà di questo tema sin dalle prime ore del mattino con uno spazio all’interno di “UnoMattina“. Si prosegue poi con “I fatti Vostri”, “La Vita in Diretta” e “Agorà“.

Alle ore 17.10 poi “Geo” trasmetterà in prima visione “L’ultimo pastore”. Si tratta di un corto diretto da Dagmawi Yimer che racconta la storia di un pastore di alpeggio in Valtellina. Prima del documentario Sveva Sagramola intervisterà il regista Dagmawi Yimer. Alle ore 20.00 poi speciale serata con “Blob“, che riserverà un ampio spazio alla Giornata nel suo appuntamento quotidiano.

Palinsesto Giornata Vittime Immigrazioni: testate Rai e Rai Movie

Anche le varie testate Rai ricorderanno tutte le vittime in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione. Dal Tg1, Tg2, Tg3, TgR, Rainews24 fino al Giornale Radio, tutte le testate Rai dedicheranno ampio spazio. In particolare su Rainews24 in diretta da Lampedusa ci sarà Angela Caponnetto pronta ad approfondire il tema dell’immigrazione.

Alle ore 9.40, invece, su RaiMovie sarà tramesso “Il cammino della speranza“, un film del 1950 diretto da Pietro Germi sull’immigrazione italiana: un gruppo di minatori di Favara, in provincia di Agrigento, perdono il lavoro per la chiusura della solfatara. Ridotti in miseria, decidono di dare ascolto alle promesse di lavoro di un truffatore e di raggiungere il confine con la Francia.

Infine su Rai Storia sarà trasmesso alle ore 00.00 e successivamente in replica un approfondimento de “Il Giorno e la Storia” dedicato alla vita dei giovani migranti. Non solo, lo speciale raccontare quanto sia importante per gli immigrati il ricongiungimento con i propri cari. Un racconto che toccherà poi il dramma delle morti in mare, la sofferenza dei bambini che sopravvivono ai genitori dopo le traversate e le condizioni di degrado in cui vivono tanti migranti nelle nostre città.