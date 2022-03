Il Piano Rai Fiction 2022/23 prevede la conferma di molte delle serie tv più amate e apprezzate dal pubblico, miste ad alcune novità interessanti. Sono previsti 25 titoli per un totale di 110 prime serate. Dopo l’addio di Terence Hill in Don Matteo 13, altri protagonisti e altre protagoniste lasceranno il proprio ruolo. Scopriamo tutte le novità in tal senso.

Rai Fiction 2022: Daniele Liotti e Elena Sofia Ricci lasciano Un Passo dal Cielo e Che Dio Ci Aiuti

A svelare il Piano Rai Fiction 2022 è stata la direttrice Maria Pia Ammirati al mensile Tivù. Le dichiarazioni rilasciate dalla direttrice sono subito rimbalzate sui social e tra i fan delle fiction Rai. L’annuncio degli addii di Daniele Liotti e di Elena Sofia Ricci è seguito all’annuncio di Alessio Boni come protagonista ne Il Maresciallo Fenoglio, la serie tv tratta dai romanzi di Carofiglio. Inoltre, la leadership di Rai Fiction è confermata anche in questa stagione televisiva in quanto, sotto la sua guida, c’è stata una crescita enorme dovuta agli investimenti realizzati.

Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia dell’addio in Un Passo dal Cielo di Daniele Liotti. Dopo tre stagioni, l’attore romano ha deciso di lasciare andare il personaggio di Francesco Neri. Lui subentrò proprio a Terence Hill. Ora, ci si domanda chi possa prendere il suo posto dal momento che la serie tv abbraccerà ancora di più la sua vocazione green. Inoltre, la protagonista femminile sarà senza dubbio Giusy Buscemi che interpreta Manuela Nappi, la sorella del commissario Vincenzo Nappi interpretato da Enrico Ianniello.

Le voci di un possibile addio di Elena Sofia Ricci in Che Dio Ci Aiuti 7, seguite anche da una situazione non molto chiara sul ruolo di Suor Costanza interpretata da Valeria Fabrizi, sono state insistenti in questi mesi e dunque sono, ormai, ufficiali. L’attrice ha dichiarato che ha amato moltissimo il ruolo di Suor Angela ma è il momento di dirle addio. Nuove sfide professionali, però, sono all’orizzonte. Infatti, il pubblico di Rai 1 la ritroverà nei panni di una profiler, Teresa Battaglia. Si tratta di una delle novità di Rai Fiction 2022: Fiori sopra l’inferno. La nuova serie tv, di cui sono già iniziate le riprese, è tratta dal thriller psicologico di Ilaria Tuti.

Rai Fiction 2022: Mare Fuori, Il Commissario Ricciardi e le novità Sei donne, La Storia e Italiana

Tra le serie tv confermate ci sono Mare Fuori, stagioni 3 e 4, dopo il successo raggiunto con più di 35 milioni di visualizzazioni su Rai Play e la diffusione anche estera del prodotto. Ma tornano anche Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale, tratto dai romanzi di Maurizio De Giovanni, e Le Indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri tratte dai romanzi di Gabriella Genisi che avrà 6 puntate.

Le novità da attendere riguardano la serie Sei donne scritta da Ivan Cotroneo che affronta tematiche forti come alcolismo e droghe. La Storia è tratta dal romanzo più noto e criticato di Elsa Morante, sarà firmata da Francesca Archibugi e Francesco Piccolo. Invece, Italiana racconterà la storia di Maria Oliverio ispirata dal romanzo di Giuseppe Catozzella.

Non mancano, infine, le cooperazioni internazionali. La prima con la produzione de Il Conte di Montecristo insieme all’alleanza Rai, FranceTv e Zdf. La seconda prevede la realizzazione del true crime su Elisa Claps con Show Pictures.