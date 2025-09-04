E’ ufficiale: il Festival di Sanremo resta alla Rai. Siglato l’accordo tra il comune di Sanremo e la Rai per organizzare la manifestazione canora italiana più amata e conosciuta al mondo.

Sanremo resta alla Rai: “Sanremo è il Festival, e il Festival è Sanremo”

”Dopo due giorni di proficuo e intenso lavoro, è stato raggiunto l’accordo tra Comune di Sanremo e Rai nell’ambito della fase negoziale relativa alla manifestazione d’interesse. L’organizzazione e la trasmissione del Festival della Canzone Italiana resta nella Città dei Fiori”. Con queste parole, diramate in un comunicato ufficiale, la Rai conferma, anche per l’anno 2026, il sodalizio con il Comune di Sanremo. Il Festival di Sanremo sarà organizzato e trasmesso dalla Rai.

L’accordo è stato raggiunto tra la delegazione di dirigenti Rai composta da Francesco Spadafora Direttore Affari Legali e Societari, Williams Di Liberatore Direttore Intrattenimento Prime Time. E ancora: Davide Di Gregorio Direttore Staff Amministratore Delegato, Paola Marchesini Direttrice Coordinamento Iniziative Strategiche e responsabile ad interim della Direzione Staff del Direttore Generale Corporate, Alberto Longatti Direttore Risorse Televisive e Artistiche. La delegazione Rai è stata accolta a a Sanremo a Palazzo Bellevue dal sindaco Alessandro Mager e dagli assessori Alessandro Sindoni e Enza Dedali.

Non solo, presenti anche il capo di Gabinetto del sindaco, Giulio Camillino, i componenti della commissione tecnica di valutazione e il consulente legale avvocato Harald Bonura. Nei prossimi giorni è prevista la procedura amministrativa con tutti i passaggi istituzionali, tra cui anche il passaggio in Cda Rai, indispensabili per chiudere l’iter.

Sanremo è il Festival: “patrimonio culturale e turistico che merita di essere valorizzato e difeso”

Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, e Luca Lombardi, l’assessore regionale al Turismo, hanno accolto con grande entusiasmo l’accordo. “Sanremo è il Festival, e il Festival è Sanremo. Questo accordo rafforza non solo la centralità della città dei fiori, ma anche l’immagine della Liguria nel mondo. Un patrimonio culturale e turistico che merita di essere valorizzato e difeso” hanno sottolineato.

“Un legame che non è solo tradizione” – concludono il presidente Bucci e l’assessore Lombardi precisando – “ma identità, storia e futuro della nostra terra“.