Palinsesti Rai1 2021/2022: tutte le novità della prima rete di Viale Mazzini suddivise tra prime time, access prime time e daytime. Diverse le novità, ma tante anche le conferme per una rete che ha sbaragliato la concorrenza rivelandosi una delle regine incontrastate degli ascolti della stagione televisiva.

Palinsesti Rai1 2021/2022: gli show del prime-time

La stagione televisiva 2021-2022 di Rai1 si preannuncia davvero scoppiettante. Durante la giornata di oggi sono stati ufficialmente presentati i palinsesti Rai suddivisi per prime time, access prime time, daytime. Ecco tutti i principali show che vedremo in prime time dal prossimo settembre in prima serata su Rai1.

Si parte venerdì 17 settembre 2021 con la nuovissima edizione di “Tale e Quale Show“, il varietà di successo condotto da Carlo Conti che si conferma oramai tra gli evergreen della prima rete di Viale Mazzini. Confermata anche la seconda edizione di “The Voice Senior“, la versione “adulta” del talent show condotto da Antonella Clerici al via dal 19 novembre 2021.

E ancora: il sabato sera di Raiuno si accende il 18 e 25 settembre con lo show “Da Grande” condotto da Alessandro Cattelan. I giorni 2 e 9 ottobre 2021, invece, Amadeus debutta in prima serata con “Arena ’60, ’70, ’80“, mentre la nuovissima edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci parte in leggero ritardo dal 16 ottobre 2021 sempre in prima serata su Rai1. Infine dal 1 gennaio 2022 torna l’informazione e la divulgazione con le “Meraviglie” di Alberto Angela.

Palinsesti Rai1 2021/2022: access-prime time

Diverse le conferme nell’access prime time dei Palinsesti di Rai1 2021/2022. A cominciare dalla nuova stagione de “Soliti Ignoti – Il Ritorno” in onda dal 13 settembre 2021, mentre il quiz preserale “L’Eredità” resta nella mani di Flavio Insinna nella consueta fascia oraria delle 18.45. Infine “Reazione a Catena” previsto dal prossimo 26 settembre.

Palinsesti Rai1 2021/2022 daytime: da Antonella Clerici a Alberto Matano

Passiamo al daytime di Raiuno, ossia i programmi che faranno compagnia ai telespettatori sin dalle prime luci dell’alba.

Dal 13 settembre 2021 al via la nuova edizione di “Unomattina“, “Storie Italiane” di Eleonora Daniele e “È sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici.

Confermata anche Serena Bortone al timone di “Oggi è un altro giorno” e Alberto Matano con la nuova edizione de “La vita in diretta“.

Diverse le novità, invece, per quanto concerne il daytime del weekend:

Il caffè di Raiuno con Roberta Ammendola e Pino Strabioli dal 18 settembre;

con Roberta Ammendola e Pino Strabioli dal 18 settembre; Unomattina in famiglia con Tiberio Timperi e Monica Setta dal 18 settembre;

con Tiberio Timperi e Monica Setta dal 18 settembre; Buongiorno Benessere con Vira Carbone;

con Vira Carbone; Passaggio a Nord-Ovest condotto da Alberto Angela;

condotto da Alberto Angela; Linea Verde Life con da Marcello Masi e Daniela Ferolla;

con da Marcello Masi e Daniela Ferolla; Italia Sì – Discute condotto da Marco Liorni;

condotto da Marco Liorni; Linea Blu condotto da Donatella Bianchi con Fabio Gallo;

condotto da Donatella Bianchi con Fabio Gallo; Linea Bianca con Massimiliano Ossini;

con Massimiliano Ossini; A sua immagine con Lorena Bianchetti

con Lorena Bianchetti Paesi che vai con Livio Leonardi

con Livio Leonardi Linea Verde con Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini

Al grido di “io sono ancora qua” torna anche Mara Venier con la nuovissima edizione di “Domenica In” prevista da domenica 19 settembre 2021 seguita da “Da noi… a ruota libera” di Francesca Fialdini.

Nel palinsesto notturno di Rai1, invece, ritroveremo:

Settestorie di Monica Maggioni dal 20 settembre

di Monica Maggioni dal 20 settembre Porta a Porta di Bruno Vespa dal 14 settembre

di Bruno Vespa dal 14 settembre S’è fatta notte di Maurizio Costanzo dal 27 settembre

di Maurizio Costanzo dal 27 settembre Sottovoce, Cinematografo, Milleeunlibro e Applausi tutti condotti da Gigi Marzullo.

Infine gli eventi extra della prima serata di Raiuno: