Palinsesti Rai 1 estate 2021: parlano i protagonisti

L’estate sta arrivando e quella del 2021 sarà all’insegna della sperimentazione per Raiuno. Lo avevamo intuito dalle parole del direttore Stefano Coletta che qualche tempo fa aveva dichiarato di voler puntare su volti nuovi. Oggi si è svolta la conferenza stampa di presentazione del day time estivo di Raiuno a cui hanno partecipato anche i conduttori dei programmi: Barbara Capponi e Gianmarco Sicuro, al timone di “Uno Mattina Estate”, Flavio Insinna che riporterà sullo schermo a distanza di 28 anni il game show “Il pranzo è servito” raccogliendo l’eredità di Corrado, Serena Autieri alla guida del nuovo programma “Dedicato a te”, Gianluca Semprini e Roberta Capua a cui è stata affidata la conduzione dell’“Estate in diretta” e Anna Falchi e Beppe Convertini, che dopo l’estate scorsa torneranno nel day time feriale con il programma “Uno Weekend”. Presente anche Marco Liorni, confermato alla conduzione di “Reazione a Catena”.

Palinsesti Rai 1 estate 2021, parla il direttore Coletta

Il direttore di Raiuno Coletta ha dichiarato di aver proposto un’offerta sperimentale facendo anche un bilancio di quest’anno di programmazione: “L’anno di Raiuno si è chiuso in attivo, siamo stati l’unico canale a raggiungere l’obiettivo. Ne siamo molto contenti. Nonostante una prima serata con un piccolo declino dovuto a un Sanremo eroico, ma molto particolare. Anche in ambito fiction molti set sono stati bloccati. Meritiamo di iniziare a lavorare nella normalità, senza occuparci continuamente di contagi, cluster e sostituzioni. Bisogna avere il coraggio di continuare a sperimentare, anche in condizioni ostative. Raiuno si mette in marcia e non rinuncia alla programmazione estiva”.

Palinsesti Rai 1 estate 2021, parla Flavio Insinna

Tra le novità del day time estivo la riproposizione de “Il pranzo è servito”. Dopo “Portobello”, la Rai sembra puntare ancora una volta sull’effetto nostalgia anche se in questo caso speriamo che gli ascolti siano più soddisfacenti. Flavio Insinna ci ha dato qualche anticipazione: “Da sempre sono innamorato di Il pranzo è servito, è dal 2010 che lo chiedo. Lo stesso tempo che ci ha messo Ulisse a tornare a casa. Non ho superato in curva nessuno, è un’idea venuta da me. Conosco bene chi è venuto prima di me. Nel programma nessuno andrà via a mani vuote, ma ci saranno premi commisurati alla fascia oraria. C’è la famiglia Jurgens per la musica, ci sono i quaderni di Corrado, ma non potremo avere prove in studio come un tempo, per ragioni sanitarie. Ricordo che non cuciniamo, gli chef stellati possono dormire sonni tranquilli. A fare da contrappunto a tutto, c’è il poter girare la ruota, con la musica iconica che sentivo da bambino a pranzo. Giocheremo semplici e allegri”.

Ad ereditare la fascia oraria di Eleonora Daniele sarà l’attrice napoletana Serena Autieri che ha commentato così il suo ingresso in Rai da conduttrice: “Sono contenta di entrare nelle case di chi mi ha seguito. Canterò tantissimo, non vedo l’ora. Con me ci sarà il Maestro Campagnoli, e diversi ospiti. Vogliamo fare compagnia, intrattenere e raccontare belle storie regalando sorrisi”. Il filo conduttore dell'”Estate in diretta” e di “Uno mattina estate” sarà invece l’ottimismo, hanno assicurato le rispettive conduttrici Roberta Capua e Barbara Capponi.

Marco Liorni, presentando la nuova edizione di “Reazione a catena”, ha precisato che anche quest’anno a mancare sarà il pubblico: “Abbiamo fatto un grande lavoro sullo studio, molto più colorato ed estivo. I giochi sono semplificati, ma solo tecnicamente. Riveleremo i dettagli più in là. E poi c’è un gioco nuovo che si chiama ZOT. Infine, anche quest’anno non avremo pubblico in studio”, ha rivelato.

Noi di SuperGuida Tv abbiamo rivolto una domanda al Direttore Coletta. Gli abbiamo chiesto se la scelta di “traslocare” Anna Falchi e Beppe Convertini nel daytime feriale fosse dovuto agli ascolti poco soddisfacenti registrati l’anno scorso con “C’è tempo per…”. Lui ci ha tenuto a precisare: “C’è tempo per…, durante il periodo di programmazione, ha superato gli ascolti dell’anno precedente in quello spazio, che si sono affievoliti solo nel periodo in cui Antonella Clerici non era ancora pronta. Durante l’estate, C’è tempo per… è stato un esperimento molto riuscito. Il weekend non è una punizione”.

A Flavio Insinna abbiamo chiesto invece di commentare la notizia del suo ritorno sul set della serie “Don Matteo”: “Quando mi hanno richiamato per Don Matteo non ci credevo, pensavo fosse uno scherzo. Nino Frassica è uno dei mie amici veri, questo mestiere può farti tanti regali. Tornerò per un episodio ed è una grande emozione. La fiction non mi è mancata perché la Rai in questi anni mi ha fatto fare tante cose. Se mi fosse mancata, l’avrei detto al direttore”, ha sottolineato.

A conclusione della conferenza, il direttore Coletta ha confidato qual è il suo programma del cuore: “Questo anno e mezzo è stato complicatissimo. Sarebbe stato facile proporre sempre gli stessi marchi, senza sperimentare. Invece sono nati The Voice Senior, Top 10, Canzone segreta. Ciascuno di questi mi è rimasto nel cuore, ma se devo scegliere credo che The Voice Senior sia stata l’avventura più emozionante. Abbiamo confermato che ci si può mettere in gioco anche nel terzo tempo della vita”.

Intanto trapelano già le prime indiscrezione sul palinsesto autunnale. Molte le conferme e anche qualche novità. Atteso il debutto di Alessandro Cattelan che si appresta a fare un nuovo salto. Un annuncio che ha fatto impazzire i suoi fan, rimasti delusi dopo il suo addio a “X- Factor”. C’è da credere che sarà per lui un banco di prova importante e chissà che nel suo futuro non ci sia anche il Festival di Sanremo.