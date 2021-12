Raffaella Mennoia rompe il silenzio dopo la scelta – scandalo di Andrea Nicole. L’autrice televisiva di Uomini e Donne e Temptation Island dalle pagine del settimanale Oggi ha parlato per la prima volta di quanto successo nel programma di successo di Canale 5 dove la tronista è stata, giustamente, protagonista di una accesissima polemica con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Raffaella Mennoia: “Arrabbiata con Andrea Nicole? Ho intuito le fragilità”

La “non” scelta di Andrea Nicole a Uomini e Donne è stata una delle più criticate di sempre. La tronista, infatti, è arrivata in studio mano nella mano con il corteggiatore Ciprian confessando di avergli aperto la porta di casa, pagata gentilmente dalla produzione del programma di Maria De Filippi, e di aver trascorso la notte con lui.

Il giorno dopo la tronista ha deciso di raccontare tutto alla redazione e in studio sono volate critiche e parole forti da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Sei disonesta e fasulla”: i due opinionisti di Uomini e Donne hanno descritto così la tronista che ha deluso davvero tutti.

A distanza di qualche giorno a prendere una posizione in merito alla vicenda è stata anche Raffaella Mennoia che, intervistata dal settimanale Oggi, ha confessato:

Direi che il programma ha assolto al suo compito visto che tra i due ragazzi è scoppiato l’amore. Detto ciò, se si partecipa a una trasmissione come la nostra non si può procedere in totale anarchia contravvenendo alle regole imposte dal format… Io arrabbiata? Ho intuito le fragilità, le paure di Andrea Nicole. Non posso non tener conto del percorso irto di ostacoli e pregno di sofferenze che ha dovuto affrontare, combattere e tentare di superare. Poteva semplicemente avvertirci dell’accaduto e nessun polverone sarebbe esploso.

Non solo, la Mennoia si è anche soffermata sulle continue accuse che puntualmente vengono rivolte al programma: “ogni tanto qualcuno si sveglia e inveisce contro il programma. Parlare male di Uomini e Donne a volte è anche uno strumento per attirare attenzione su di sé e garantirsi qualche riflettore puntato addosso“.

Raffaella Mennoia: “con Alessio Sakara va tutto bene”

L’autrice televisiva di tantissimi programmi di successo ha poi parlato anche del libro “Cupido spostati” che racconta proprio di due coppie nate nel programma Uomini e Donne. E’ mistero sull’identità anche se ha rivelato: “una delle due coppie è quella formata ai tempi da Giulia De Lellis e Andrea Damante. Loro si sarebbero riconosciuti e amati anche senza Uomini e Donne. Perché l’amore si riconosce, sempre“.

Infine Raffaella Mennoia si è sbottonata anche sulla storia d’amore con Alessio Sakara a cui è legata da diverso tempo. Le cose tra i due procedono alla grande e tra i progetti futuri c’è semplicemente un desiderio “rimanere come siamo“.