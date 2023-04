Raffaella Fico è tornata tra i banchi di scuola a “Back To School”, programma condotto da Federica Panicucci su Italia 1. La bella showgirl napoletana si è raccontata in un’intervista esclusiva a noi di SuperGuidaTv. La Fico ci racconta la sua esperienza nel programma di Italia 1, parla dei suoi amori, da Mario Balotelli – padre di sua figlia Pia – a Cristiano Ronaldo. Con Raffaella parliamo anche della sua carriera nel mondo dello spettacolo, dalle partecipazioni ai reality alle conduzioni tv.

Raffaella Fico, intervista alla concorrente di Back To School

Raffaella Fico come stai? Ti abbiamo ritrovata e ti ritroveremo ancora una volta a Back To School.

“Come solitamente dico: ‘sto da Dio’. Sono molto serena. L’ho presa in maniera molto ironica, è vero che si tratta dell’esame scolastico di quinta elementare, ma è pur sempre un gioco. All’inizio è stato un po’ traumatico tornare alle elementari, pur sapendo che mia figlia va alle elementari, la maggior parte delle domande che mi sono state fatte, io con mia figlia le avevo già ripetute, solo che in quel momento ti viene un blocco e ti viene il panico”.

Cosa ti ha detto la piccola Pia?

“Mi ha detto: ‘mamma ma non ti vergogni, queste cose le hai ripetute con me’. Le ho risposto: amore la non prenderla così, è un gioco. Ma secondo te la mamma non le sapeva queste cose?”.

Avevi paura del giudizio e di ritornare tra i banchi di scuola?

“No. Essendo io una mamma mi sono divertita con loro, forse loro si sono divertiti meno con me”.

Che rapporto hai con l’essere giudicata, visto che sei spesso sotto i riflettori?

“Non mi interessa più di tanto il giudizio delle persone, negli anni ho lavorato su me stessa. Io sono favorevole alla critica costruttiva, ma quando è distruttiva allora non la prendo in considerazione. Ho imparato che qualsiasi cosa uno di noi faccia, che sia giusta o sbagliata, alla fine hanno sempre da ridire. Prendo tutto con filosofia”.

Dopo ben 13 anni dal primo Grande Fratello, nel 2021, sei tornata a Grande Fratello Vip. Pentita?

“Assolutamente no, anzi l’ho fatto i maniera più consapevole, più matura. È stata un’esperienza totalmente diversa dalla prima. All’epoca del primo GF ero una ragazzina, ero spaesata. Questa l’ho fatta con una maturità e uno spirito diverso”.

Quale delle tante esperienze ricordi con più affetto e quale invece non rifaresti?

“Ogni esperienza mi ha lasciato qualcosa di importante, lo stesso Tale e Quale Show, un programma comunque impegnativo. Il GF è stato quello che mi ha dato la possibilità di lavorare, di farmi conoscere. L’Isola dei Famosi è stata una prova di sopravvivenza con me stessa, che ti fa capire veramente cosa significa non avere nulla. Le ricordo tutte con piacere”.

Hai dichiarato che il fatto di mettere in vendita la tua verginità all’epoca dei fatti è stato un errore, e che si è trattato di una trovata pubblicitaria pensata da chi ti seguiva. La domanda è: quanto ti ha penalizzato lavorativamente quella scelta?

“Sicuramente mi ha penalizzata tantissimo lavorativamente, all’epoca dei fatti ero una ragazzina, mi fidavo delle persone che mi seguivano, mi fu consigliata quella trovata pubblicitaria, all’inizio non ero nemmeno d’accordo. Sicuramente non la rifarei”.

Mario Balotelli è stato l’amore della tua vita, padre di tua figlia, ci avete riprovato ma non è andata: cosa non ha funzionato tra voi?

“Un amore importante e che ho vissuto in gioventù, sicuramente diverso da quelli vissuti dopo. Ero nel pieno del mio periodo lavorativo e ho dovuto fare anche tante rinunce che ho fatto con la consapevolezza di volerle fare. Ne sono contenta, perché ho una bambina fantastica, gli uomini passano i figli restano. Ci abbiamo riprovato, ci ho messo tutto l’impegno del mondo e ti dico la verità, penso che sia qualcosa più da parte mia che non è scattata. È comunque una storia da cui io sono uscita molto ferita. Negli anni ho continuato ad amarlo, ma con il passare del tempo e a seguito delle grandi delusioni svanisce. Oggi c’è un bellissimo rapporto di amicizia, di rispetto, è come un fratello, ci siamo sempre l’uno per l’altra, e siamo due genitori che fanno di tutto per il bene della loro figlia”.

A cosa hai dovuto rinunciare?

“Ho avuto una storia comunque un po’ travagliata, ho dovuto crescere una bambina da sola, ho certamente avuto l’aiuto della mia famiglia per fortuna. Mi sono anche immedesimata nei panni di molte ragazze che vivono o che hanno vissuto la mia stessa esperienza. Ovviamente è tutto più difficile, per mia scelta ho rinunciato a programmi televisivi per dedicarmi alla bambina perché un po’ mi colpevolizzavo del fatto che comunque ci fosse una mancanza nella vita di mia figlia. Ho cercato di fare il massimo e di non farle mancare nulla”.

Ci sono proposte lavorative alle quali hai detto no?

“Non sono una persona che rifiuta un lavoro, ogni proposta ovviamente ci rifletto prima di accettarla: se è una proposta che ti dà la possibilità di poter crescere ben venga”.

Cristiano Ronaldo cosa ci racconti? Perché la gente fatica a credere che siete stati insieme?

“Beh ci sono tante foto che testimoniano che siamo stati insieme. Perché non ha funzionato? Forse la distanza, io non parlavo benissimo la lingua, lui invece era bravo con l’italiano. Quando una storia finisce, finisce”.

Sei stata legata sentimentalmente ad Alessandro Moggi e Piero Neri: cosa non ha funzionato?

“Forse non sono brava a scegliere, io credo molto nell’amore. Quando finisce un rapporto le colpe sono di entrambi, credo che le storie vadano vissute, se c’è un punto di incontro e se si può crescere insieme allora va bene. Io sono una donna, una mamma, ho delle esigenze. I miei amori esplodono in una maniera passionale e travolgente, poi si perdono in una bolla di sapone. Anche nell’ultima relazione mi sono ritrovata con il mio ex, sulla stessa strada in due macchine diverse a due velocità differenti. Ad un certo punto mi sono detta: ‘non viaggiamo giù insieme, non abbiamo più gli stessi bisogni, non proviamo le stesse cose, che senso ha stare insieme?’. Ho bisogno di una persona che mi dia qualcosa in più a livello emotivo, sentimentale e che non mi soffochi. Ci può stare la gelosia ma una gelosia sana. Ho bisogno delle mie libertà, sono una mamma, ho le mie esigenze. Nel momento in cui certe cose non vengono rispettate io devo troncare il rapporto”.

C’è qualcuno adesso nella tua vita?

“Assolutamente no, se dovesse arrivare deve essere qualcosa che mi sorprenda. Ogni anno annunciano un mio matrimonio”.

Prima di approdare nel mondo dello spettacolo cosa sognavi? E quanti e quali sogni hai realizzato?

“Il mio sogno è sempre stato quello del mondo dello spettacolo, in punta di piedi ci sono riuscita. Nella vita non si smette mai di sognare e voglio continuare a farlo”.

Quello che secondo te è stato il tuo più grande errore? E quale invece la cosa più bella che hai fatto a parte tua figlia Pia?

“Nella vita tutti sbagliamo, gli errori non sono altro che la somma delle fregature che prendiamo nella nostra vita. Col senno di poi non ho fatto cose brutte, sono esperienze che ti fanno cadere e rialzare. Di cose belle che ho fatto ci sono, penso che ogni cosa sia bella a modo suo. Quando ho iniziato ero una ragazzina, oggi affronto tutto in maniera diversa”.

Quali sono i tuoi sogni lavorativi?

“Mi piacerebbe condurre un programma comico, anche un programma sportivo, sono molto tifosa del Napoli, a Le Iene ho fatto anche una promessa che se il Napoli vince lo scudetto farò il bagno nel mare di Napoli”

Hai seguito il Gf Vip? Vittoria meritata?

“Un pochino si perché mi diverte. In realtà non avevo un preferito, se ha vinto significa che meritava”.

Sophie Codegoni uscita dal Gfvip è andata ad Avanti un altro, Giulia Salemi in radio e al GF come voce dei social: più brave, più fortunate o amicizie giuste?

“Perchè non sapete come mi aspetta, sicuramente ci sarà qualcosa”.