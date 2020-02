Carramba che sorpresa! – compie 25 anni e torna su Rai1 a ottobre con Raffaella Carrà? Queste le ultime news trapelate in rete sulla signora della Tv dal caschetto biondo.

Stefano Coletta vuole il ritorno di Carramba – che sorpresa!

Il direttore di Rai1, Coletta vorrebbe al timone del programma la conduttrice storica Raffaella Carrà e sta facendo di tutto per convincere la Raffa nazionale a condurre nuovamente Carramba, che quest’anno compie 25 anni!! La show girl sarebbe dell’idea di presentare una serata celebrativa del programma dato che spegne 25 candeline, ma Coletta vorrebbe almeno tre serate del fortunato programma di Rai 1, che inspiegabilmente fu tolto dai palinsesti nonostante registrasse ascolti record…

La Carrà è tornata in Rai, nel 2019 su Rai 3, dopo un periodo di fermo, grazie anche a Stefano Coletta, allora alla guida della rete che la rivolle a tutti costi. La Raffa nazionale infatti per ben due anni consecutivi è stata al timone di “A raccontare comincia tu”, dove ha intervistato dei personaggi famosi: da Fiorello alla De Filippi passando per Renato Zero e molti altri.

Raffaella Carrà di nuovo al timone di Carramba – che sorpresa!

Coletta ora sta invece cercando di convincere la Carrà a presentare almeno tre serate del famoso people show, ma la cantante di Tanti Auguri, avrebbe accettato di condurre sola una puntata celebrativa in occasione dei 25 anni dal suo debutto. La Carrà è molto cauta e vuole proteggere e dosare l’operazione.

Stando a quanto dichiarato da Blogo, Coletta avrebbe strappato il si alla conduttrice ma solo per una puntata, tuttavia il direttore ne vorrebbe almeno tre.

Carramba – che sorpresa, nell’autunno del 2020 su Rai1?

L’idea sarebbe quella di piazzare Carramba ad ottobre in modo da bruciare sul tempo C’è Posta per te, che va in onda a gennaio. Come sapete i programmi sono molto simili e i sabati sera dell’autunno di Rai 1 potrebbero essere incentrati sul people show. L’obiettivo sarebbe quello di realizzare più puntate, almeno tre per ammortizzare i costi. Tuttavia la Carrà rimane dell’idea che una serata evento in pieno inverno sarebbe la soluzione ideale anche dal punto di vista degli ascolti.

Insomma, aldilà delle puntate che si confezioneranno il ritorno di Carramba con al timone Raffaella Carrà è quasi certezza e gli ultimi accordi sarebbero in via di definizione.

A voi piacerebbe questo ritorno?