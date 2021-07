I funerali di Raffaella Carrà si terranno a Roma, città che lei ha tanto amato. Prima della cerimonia funebre è previsto un corteo che attraverserà i luoghi simbolo dell’artista. Sarà poi allestita la camera ardente, per chi vorrà dare l’ultimo saluto alla tanto amata Raffaella.

Raffaella Carrà: data e luogo del funerale e della camera ardente

Il crono-programma per dare l’ultimo saluto alla tanto amata Raffaella Carrà è stato pianificato. Ci sarà come anticipato un corteo, la camera ardente e il rito religioso. Il tutto avrà luogo a Roma.

Il corteo per i luoghi simbolo di Raffaella Carrà

Alle ore 16.00 di mercoledì 7 luglio il corteo partirà dall’abitazione della Carrà in via Nemea e attraverserà la Capitale, passando per i luoghi simbolo della vita professionale dell’artista. La prima tappa sarà l’Auditorium del Foro Italico in Largo Lauro de Bosis, che pare esserci l’intenzione di dedicarlo all’artista su proposta di Milly Carlucci. Il feretro di Raffaella Carrà passerà poi per le strade di Roma e farà tappa alla sede della Rai di via Teulada, al Teatro delle Vittorie, altro luogo storico nel cuore di Raffaella, e poi raggiungerà la sede della Rai di Viale Mazzini. Il corteo terminerà al Campidoglio dove sarà allestita la camera ardente.

La camera ardente

Sempre domani 7 luglio, sarà allestita la camera ardente in Campidoglio nella Sala della Pormeteca con ingresso dalla Cordonata. La camera ardente per dare l’ultimo saluto alla Carrà sarà aperta dalle ore 18.00 fino a mezzanotte.

Giovedì 8 luglio la camera ardente aprirà dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 a mezzanotte.

La funzione religiosa

Venerdì 9 luglio alle ore 12.00 si terrà la funzione funebre presso la Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli sempre nei pressi di Piazza del Campidoglio.

Diretta Tv su Rai 1

Il corteo funebre e il funerale saranno trasmessi in diretta su Rai1.