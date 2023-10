Radio Zeta torna ad Amici di Maria De Filippi: da oggi infatti, in rotazione si possono infatti ascoltare in radio i primi 5 inediti dei ragazzi di Amici 23. Radio Zeta, emittente del gruppo RTL 102.5, è considerata la radio dei giovani, e per questo è vicina ai ragazzi del talent in onda su Canale 5.

Federica Gentile, direttrice di Radio Zeta e speaker di “W l’Italia” su RTL 102.5, è intervenuta nel corso della puntata di Amici andata in onda oggi pomeriggio, domenica 29 ottobre 2023, per commentare i brani dei ragazzi della scuola più famosa della tv italiana ideata da Maria De Filippi e per fare un grande annuncio. A partire da oggi infatti – ha annunciato la Gentile – i primi cinque brani inediti dei giovani talenti della scuola di Amici saranno in rotazione in onda su Radio Zeta.

I primi 5 giovani artisti scelti

I primi cinque giovani artisti scelti tra i ragazzi di Amici sono: Holden, Lil Jolie, Matthew, Petit e Mew. Ognuno di loro con il proprio stile unico, avrà la possibilità di avere un suo spazio sulla radio preferita dei giovani ascoltatori.

Su RTL 102.5 PLAY è possibile scegliere il proprio brano preferito dei ragazzi di Amici 23

Ma non è tutto. Le sorprese non finiscono qui: gli ascoltatori che seguono il talent in onda su Canale 5 avranno l’opportunità di scegliere il loro brano preferito su RTL 102.5 Play, nella sezione Special e Contest. Sarà questa un’occasione speciale per gli ascoltatori di Radio Zeta per esprimere la propria preferenza e sostenere il loro artista preferito.

Una grande novità per gli ascoltatori di Radio Zeta, ma soprattutto un’ottima vetrina musicale per le giovani promesse della musica italiana che da qui a qualche mese usciranno dal talent Amici di Maria De Filippi.