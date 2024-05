Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 11 al 17 maggio 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo ancora Rossella, che dopo aver vissuto l’esperienza traumatica del sequestro, deciderà di dichiararsi a Nunzio. Il suo gesto, però, finirà per alimentare un forte senso di rancore in Riccardo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Lasciato ormai alle spalle lo spavento per il sequestro, Rossella decide che è il momento di dichiararsi a Nunzio. Sono passati ormai due mesi dal giorno in cui la dottoressa Graziani ha fatto dietrofront sull’altare, rinunciando a sposare Riccardo, e la giovane dottoressa sembra aver fatto ormai chiarezza nei suoi sentimenti.

Tuttavia sembra che Ross sia arrivata in ritardo. Se avesse fatto in precedenza questa scelta, il giovane chef sarebbe stato pronto a condividere i suoi sentimenti, ma da allora sono cambiate molte cose. Cammarota ha ricominciato a frequentare Diana, che in questo momento ha bisogno di lui. Il fatto che – seppure indirettamente – la ragazza sia stata aggredita a causa sua, aumenta il suo senso di colpa. Diana intanto si risveglia dal coma.

Da non sottovalutare poi il fatto che Riccardo non sembra disposto ad arrendersi.

Clara decide di entrare nel programma di protezione testimoni con Eduardo, ma prima di farlo deve trovare il coraggio di parlare con Alberto.

Momenti di tensione per i coniugi Ferri: Ida ha intenzione di procedere per vie legali per ottenere la custodia di suo figlio Tommy. Ferri cerca di dissuaderla dall’idea di iniziare questa lunga battaglia, ma la ragazza sembra determinata ad andare fino in fondo.

Eugenio si riavvicina a Viola e Damiano – per la prima volta – capisce che tra i due c’è un legame davvero molto forte.

Mariella fa il possibile per allontanare Claudia da suo marito, mentre Guido sembra affascinato dall’amica.

Michele e Filippo sentono in radio la testimonianza di una donna che ha dovuto affrontare le problematiche dei social, a causa di una brutta esperienza nella quale si sono trovati coinvolti i suoi figli.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui.