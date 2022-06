Il conto alla rovescia per il Future Live Hits è iniziato. Ieri sera all’Auditorium Parco della Musica è andato in scena il primo radio Zeta Future Live Hits 2022, un concerto evento che radunerà sul palco i nuovi protagonisti della scena musicale italiana. Tantissimi gli artisti che si esibiranno: Achille Lauro, Alfa, Ariete, Blanco, Carl Brave, Chiello, Coez, Coma_Cose, Dardust, Ditonellapiaga, Elodie, Ernia, Franco126, Fulminacci, Gaia, Gazzelle, Irama, il vincitore di Amici Luigi Strangis Mahmood, Mara Sattei, Margherita Vicario, Massimo Pericolo, Max Gazzè, Psicologi, Rkomi, Sangiovanni, Sick Luke, Tananai e Tommaso Paradiso.

Radio Zeta Future Live Hits 2022: parla Federica Gentile

Si è svolta ieri mattina la conferenza stampa di presentazione a cui hanno partecipato il Presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci, l’AD della Fondazione Musica per Roma, Daniele Pitteri, la direttrice artistica di Radio Zeta, Federica Gentile, e i tre conduttori dell’evento, Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini. A sorpresa alla lista dei cantanti si aggiunge anche Fedez. Lo ha annunciato a margine della conferenza stampa Lorenzo Suraci sottolineando la generosità dell’artista che si è messo a disposizione nonostante i numerosi impegni: “Ci sarà anche Fedez, che si metterà in treno e arriverà qui in tempo per stasera. Sono molto emozionato perché si tratta di un grande attestato di stima”.

Fedez canterà assieme a Tananai e Mara Sattei l’hit estiva “La dolce vita”. Paola Di Benedetto non ha nascosto la sua emozione e ha dichiarato: “Sono emozionata, ci vedete rilassati ma in realtà siamo gasati e pieni di emozioni. Sarà una grandissima festa, qui c’è la musica più bella della Generazione Zeta”.

A conclusione della conferenza stampa, noi di SuperGuida TV abbiamo scambiato qualche battuta con la direttrice artistica di Radio Zeta Federica Gentile. Il Future Live Hits non è solo un evento musicale ma anche un segnale di ripartenza importante per il mondo della musica: “Sarà una serata importante perché i ragazzi presenti al concerto festeggeranno anche la fine della scuola e l’inizio delle vacanze. In questi due anni ai ragazzi è stata negata la socializzazione ed è bellissimo poter recuperare quel tempo perso per divertirsi tutti insieme”.

Federica Gentile è stata spesso ospite di Amici. Proprio durante il talent, Radio Zeta aveva lanciato un contest che è stato poi vinto da Luigi Strangis. Federica Gentile ha sottolineato come ancora una volta i talent siano un’occasione importante per far conoscere il proprio talento: “I talent rappresentano una delle vie di accesso alla professione artistica nel nostro paese. C’è chi ha la fortuna di rimanere sulla cresta dell’onda e chi invece diventa una meteora. Le opportunità di fare la gavetta si sono moltiplicate. Luigi Strangis salirà sul palco non tanto come vincitore di Amici ma in qualità di vincitore del contest di Radio Zeta”.

Spulciando i nomi del cast del Future Live Hits salta all’occhio la scarsa presenza femminile. Federica Gentile allontana la polemica sulla questione di genere e precisa: “E’ un caso. Da donna sono contraria alle dinamiche di genere che secondo me non dovrebbero esistere. Basta parlare di quote rosa. La vita è fatta di alti e bassi. E’ possibile che un artista, uomo o donna che sia non abbia un pezzo forte in quel momento. La stessa cosa può accadere al provino per un talent. Può accadere di venire scartati perché magari non si è pronti per affrontare quell’avventura o non si è abbastanza maturi artisticamente”.

C’è un concerto che Federica Gentile conserva nel cassetto dei ricordi? La direttrice artistica di Radio Zeta ne cita ben due: “Quello di Roger Waters allo Stadio Olimpico e dei Rolling Stones al Circo Massimo”.