Annunciato il Radio Zeta Future Hits Live 2025, il Festival della Generazione Zeta. L’evento musicale torna a Roma con la 14esima edizione. Ecco la data del concerto – evento e dove acquistare i biglietti.

Radio Zeta Future Hits Live 2025 a Roma: la data

La grande musica torna protagonista a Roma nel 2025 con la nuova ed attesissima edizione del Radio Zeta Future Hits Live, il Festival della Generazione Zeta. La data del prossimo concerto-evento è il 1 giugno 2025 nella splendida cornice della Centrale del Foro Italico di Roma. Il festival, oramai diventato un punto di riferimento per la musica live in Italia e simbolo dell’inizio dell’estate, porterà ancora una volta sul palco un cast eccezionale di artisti.

Una serata all’insegna della grande musica con protagonisti artisti e cantanti di oggi e di domani a conferma del ruolo di Radio Zeta, diventata nel corso degli anni una delle voce più importanti e un punto di riferimento per le nuove generazioni.

Radio Zeta Future Hits Live 2025, dove comprare i biglietti

Cresce l’attesa per il #RadioZetaFutureHitsLive che torna alla Centrale del Foro Italico di Roma il prossimo 1 giugno 2025. Aperte ufficialmente le prevendite dei biglietti online su TicketOne al seguente link:

Ricordiamo che il concerto è anche social con l’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live: #radiozetaFHL25. Non solo, il Festival della Generazione Zeta è presente anche su tutti i più importanti social network. Per chi volesse seguirlo ecco tutti i profili ufficiali:

Instagram: https://www.instagram.com/radiozetaof/ | @radiozetaof

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@radiozeta | @radiozeta

Facebook: https://www.facebook.com/radiozeta.it | Radio Zeta

X: https://twitter.com/RadioZetaOf | @radiozetaof

Un modo per essere informati in tempo reale su tutte le novità della 14esima edizione del radiozetaFHL25, ma anche per scoprire man mano i nomi degli artisti e cantanti ospiti. L’appuntamento è per il prossimo 1 giugno 2025 alla Centrale del Foro Italico di Roma!