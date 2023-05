Torna il Radio Italia Live – Il Concerto e raddoppia il consueto appuntamento. Tanta musica a Milano e a Palermo nel mese di Maggio e di Giugno. Due appuntamenti con gli artisti italiani più amati del momento. Il primo appuntamento è quello di Milano con un cast straordinario. Di seguito, maggiori informazioni su quando il Radio Italia Live – Il Concerto andrà in onda, su come seguirlo e quali artisti saranno presenti sul palco.

Radio Italia Live – Il Concerto: il 20 Maggio tutti in Piazza Duomo a Milano

Il Radio Italia Live – Il Concerto è un appuntamento fisso per gli amanti della musica e c’è chi non si perde quest’occasione nè dal vivo nè dalla diretta tv. Il concerto è organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Milano e verrà presentato dalla coppia composta da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

A partire dalle ore 20:40, in diretta da Piazza Duomo in Milano, la migliore musica italiana in circolazione salirà sul palco diretti dal Maestro Bruno Santori e dalla Radio Italia Live Orchestra. La sigla del Radio Italia Live – Il Concerto è di Saturnino.

Ogni artista sul palco del Radio Italia Live – Il Concerto si esibirà con tre brani del proprio repertorio affiancato dall’orchestra che garantisce una vera e proprio atmosfera da live. Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha dichiarato: “Siamo felici che la collaborazione con Radio Italia prosegua. Sono certo che anche quest’anno, il 20 Maggio, Radio Italia Live regalerà una serata di festa a tutta la città”.

Dello stesso pensiero è Mario Volanti, Editore e Presidente di Radio Italia: “In un panorama ormai affollato di manifestazioni musicali, il Radio Italia Live – Il Concerto resta l’unico evento realizzato interamente dal vivo con la presenza dell’orchestra. Quest’anno saranno 10 gli artisti di altissimo livello che si esibiranno in mini concerti. Voglio ringraziare, oltre a Rai Pubblicità, le istituzioni, le case discografiche, i management e tutti quelli che anche quest’anno contribuiranno alla, mi auguro, ottima riuscita del nostro evento”.

Radio Italia Live – Il Concerto: Tiziano Ferro, Elodie, Tananai e molti altri

Gli artisti che saliranno sul palco del Radio Italia Live – Il Concerto, il 20 Maggio, a Milano sono: Elodie, Achille Lauro, Articolo 31, Colapesce DiMartino, Tiziano Ferro, Lazza, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Tananai e Eros Ramazzotti.

In attesa di scoprire anche il cast dell’appuntamento del 30 giugno a Palermo, il Radio Italia Live – Il Concerto potrete seguirlo in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it. Inoltre, il concerto sarà trasmesso a partire dalle 20:40 su Sky Uno, Now e in chiaro su TV8.