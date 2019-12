Sembra proprio il caso di dirlo: Rachele Restivo Pensa in grande su Rete 4. Da oggi, domenica 1 dicembre 2019, la giornalista ed ex volto di Mistero su Italia 1 è tornata in tv alla conduzione della prima puntata di questo nuovo programma targato VideoNews. Ecco il video Mediaset con le prime parole della conduttrice e la storia di Maurizio Riva.

Pensa in grande va in onda la domenica dalle ore 14.30 circa alle 15.20. La seconda puntata sarà dedicata alla figura di Elisabetta Franchi. In tutto, le puntate al momento previste sono sei.