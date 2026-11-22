Racconto di una notte si avvia verso il gran finale, e i rapporti tra i protagonisti si fanno sempre più tesi. Nel corso del prossimo appuntamento, in onda domenica 22 novembre 2026 in prime time su Canale 5, vedremo Mahir fare a Canfeza un bellissimo regalo. La giovane però, poco dopo, rischierà la vita a causa dei timori di Afet.

Racconto di una notte, trame puntate del 22 novembre in prima serata

Asaf continua a ricevere minacce e viene avvisato che a casa di Mahir è stata recapitata una cassetta contenente un video di Mehmet, facendolo temere che il nipote possa scoprire la verità. Intanto, Mahir viene informato che qualcuno è entrato in casa sua, ma quando controlla nota che nulla di valore è stato rubato, cosa che gli fa nascere dei sospetti. Inoltre, trova una chiavetta con il video di Mehmet.

Salih viene trasferito fuori dalla terapia intensiva, ma per precauzione deve rimanere ricoverato ancora qualche giorno. Quando riceve la visita di Sare, si mostra assai distante e le fa capire che non intende perdonarla per ciò che gli ha fatto. Nel frattempo, Canfeza comunica a Mahir di essere incinta e gli prepara una sorpresa speciale.

Il regalo di Mahir per Canfeza

Mahir informa prima Canfeza e poi tutta la famiglia di averle intestato la casa dei nonni, un gesto d’amore pensato per proteggerla e assicurarsi che nessuno potrà più cacciarla via.

Afet è sconvolta da questa notizia e ne parla con Sureyya, che però prende le difese della nuora.Ferman organizza il suo addio al celibato con Mahir, Salih e Kursat, ma solo lui sembra divertirsi.

La situazione peggiora quando arrivano delle ballerine assunte per animare la festa. Nel frattempo, Efsane celebra il suo addio al nubilato insieme a Canfeza, Gulizar e Sureyya, ma nello stesso locale si trovano anche Sare e Handan, che colgono l’occasione per scattare foto ambigue di Canfeza mentre parla con un vecchio amico.Il giorno delle nozze di Ferman ed Efsane, Canfeza resta a casa a causa della nausea, ma ascoltando una conversazione tra Afet e Fatma scopre una verità sconvolgente.

Il passato di Asaf riaffiora nelle prossime puntate Racconto di una notte

Mahir finalmente mette alle strette Cüneyt Lokman, deciso a svelarne la vera identità. Nel frattempo, il passato di Asaf riaffiora con una telefonata inaspettata da una vecchia conoscenza, con cui aveva giurato di non avere più rapporti, e che lo costringe a un incontro.

Afet tenta di uccidere Canfeza (ma poi si pente): news RAcconto di una notte

Alla villa la situazione precipita: Afet, in preda al panico dopo che Canfeza ha sentito una conversazione riguardante la morte di Sevde, teme di finire in prigione. Quando la trova svenuta a terra, ha un’idea disperata e, nel tentativo di liberarsi di lei, apre il gas della lampada e la rinchiude nella stanza.

Piena di rimorsi, Afet cambia idea e tenta di salvarla, ma la faccenda si complica rapidamente.

Proprio durante le nozze di Ferman ed Efsane, segnate dall’assenza di Mahir, Ezra ha un brutto presentimento e convince Kursat a chiamare Mahir e andare subito a controllare le condizioni di Canfeza.